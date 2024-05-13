Жаныл Балтабаева выиграла лицензию на Паралимпийские игры в Париже

Казахстанская пара каноистка Жаныл Балтабаева завоевала лицензию на Паралимпийские игры, сообщает Zakon.kz.

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Как отмечает пресс-служба Министерства туризма и спорта Республики Казахстан, казахстанская спортсменка успешно выступила на чемпионате мира по паралимпийской гребле на каноэ, проходящем в венгерском городе Сегеде.

"Во второй соревновательный день пара каноистка Казахстана, выступавшая в классе VL3 на дистанции 200 м в финале В, пришла второй с результатом 1:05.83. Первой пришла спортсменка из Польши Моника Кукла с результатом 1:05.45, а третьей финишировала француженка Елеа Чарверт, показав результат 1:07.33", – отмечается в сообщении.

Таким образом, Жаныл выигрывает 12-ую лицензию Казахстана на Паралимпийские игры. До этого путевку завоевали Спатай Бибарыс по пара каноэ, Давид Дегтярев по пара каноэ, Дастан Мукашбеков по пара легкой атлетике, Еркин Габбасов по пара пулевой стрельбе, три лицензии у пара пловцов, пара таеквондистов Нурлана Домбаева, Камиля Досмалова и Нышана Омирали.



Паралимпийские игры пройдут с 28 августа по 8 сентября в Париже.

Ранее стало известно, что 1 апреля наши паралимпийские атлеты принесли в копилку национальной команды 11 лицензий.