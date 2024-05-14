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Сборная Казахстана по велотреку завоевала олимпийскую лицензию

Сборная Казахстана по велотреку завоевала олимпийскую лицензию , фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2024 22:09 Фото: Минтуризма и спорта
Сборная Казахстана по велотреку 14 мая стала обладателем олимпийской лицензии, сообщает Zakon.kz.

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Как отметили 14 мая в пресс-службе Министерства туризма и спорта РК, данная путевка не именная, а дается на национальную федерацию.

"Ее обладатель имеет право выступать в Париже в кейрине и спринте. На данный момент у РК уже 51 лицензия", – говорится в сообщении.

Ранее министр туризма и спорта Казахстана Ермек Маржикпаев рассказал, в каких видах спорта казахстанская сборная может получить медали на Олимпиаде в Париже. Подробнее можно прочитать здесь

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