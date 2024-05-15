Вслед за Луценко еще один гонщик "Астаны" покинул "Джиро-2024"

Количество гонщиков Astana Qazaqstan Team на супермногодневке "Джиро д’Италия" сократилось до шести. Если 13 мая с итальянских состязаний сошел капитан нашего клуба Алексей Луценко, то день спустя мы недосчитались немецкого спринтера Макса Кантера, сообщает Zakon.kz.

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Ведущий спринтер казахстанского велоклуба не вышел на старт 10-го этапа "Джиро" из-за болезни, у Кантера было плохое самочувствие последние несколько дней. Ранее с таким же диагнозом не вышел на старт гонки лидер казахстанской велоконюшни Алексей Луценко.

Таким образом, на итальянском Гранд-туре борьбу продолжают шестеро представителей "Астаны": Симоне Веласко, Кристиан Скарони, Лоренцо Фортунато, Давиде Баллерини (все Италия), Хенок Мулюбырхан (Эритрея) и Вадим Пронский (Казахстан).

Пока "Астана" считает количество своих травмированных велосипедистов на итальянской гонке, сами соревнования уже обкатали 10 этапов, последний из которых выиграл 23-летний француз Валентан Паре-Пантр.

Что касается результатов гонщиков Astana Qazaqstan Team, здесь можем пока отметить две номинации, где показываем неплохие цифры. Так, в командном зачете замыкаем топ-5 лучших в общем зачете. 12 мая "Астана" выиграла командный зачет девятого этапа "Джиро-2024", а наш итальянец Лоренцо Фортунато сейчас находится на 8-й строчке генеральной классификации.

Между тем сборная Казахстана по велотреку завоевала олимпийскую лицензию, 51-ю по счету.