Впервые в истории Олимпиады для спортсменов откроют детский сад в Париже

Организаторы будущих Олимпийских игр во Франции делают все необходимое, чтобы приезжие спортсмены с комфортом и разными удобствами провели свое время на летних Играх. Специально для атлетов-родителей в олимпийской деревне будет функционировать детский сад, сообщает Zakon.kz.

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Это учреждение находится в нежилой зоне олимпийской деревни, и его двери будут открыты для посетителей по гостевому пропуску каждый день с 9:00 до 21:00.

Впервые в истории Олимпийских и Паралимпийских игр детский сад на территории деревни обеспечит необходимые условия для родителей-спортсменов, которые смогут проводить время со своими детьми во время летних Игр-2024.



"Многие спортсмены совмещают карьеру и семью. Я прошла через этот путь, с маленьким ребенком участвовала в Олимпийских играх-2014. И родителям, и детям очень полезно проводить время вместе, особенно в такой важный момент спортивной жизни". Глава комиссии спортсменов МОК Эмма Терхо

Пока неизвестно, кто из казахстанских атлетов сможет воспользоваться подобной услугой. Но во всяком случае есть возможность взять свое чадо на Игры в Париж.

До начала Олимпийских игр осталось 72 дня, больше половины из этого срока отданы тем спортсменам, которые еще не заработали путевки для поездки в Париж.

В казахстанской копилке на данный час имеется 51 лицензия для участия в Олимпиаде-2024.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.