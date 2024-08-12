Француз Маршан признан главным героем Олимпиады-2024

22-летний французский пловец Леон Маршан стал рекордсменом по количеству золотых наград на ХХХIII летних Олимпийских играх. На плавательных дорожках Парижа он удостоился четырех медалей высшей пробы, сообщает Zakon.kz.

Помимо высших призов, Маршан завоевал еще одну бронзовую медаль в мужской эстафете 4 по 100 метров, передает пресс-служба МОК.



Леон стал первым в истории Франции спортсменом, которому покорилось такое достижение в рамках одних Игр.





Фото: Instagram/leon.marchand31

Еще одним пловцом, имя которого также будет вписано в историю мирового спорта, стала китаянка Юйфэй Чжан. Она заняла первое место по общему количеству медалей на Олимпийских играх – 2024. На ее счету шесть медалей (одна серебряная и пять бронзовых).



В итоговом показателе сборная США выиграла медальный зачет Олимпиады-2024. В активе американцев 127 медалей: 40 золотых, 44 серебряные и 43 бронзовые.

На втором месте расположились спортсмены из Китая – 91 награда (40, 27, 24). Призовую тройку замыкают японцы – 45 медалей (20, 12, 13).

Представители Казахстана разместились на 43-й позиции с активом в семь наград (1, 3, 3).