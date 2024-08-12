Француз Маршан признан главным героем Олимпиады-2024
Помимо высших призов, Маршан завоевал еще одну бронзовую медаль в мужской эстафете 4 по 100 метров, передает пресс-служба МОК.
Леон стал первым в истории Франции спортсменом, которому покорилось такое достижение в рамках одних Игр.
Фото: Instagram/leon.marchand31
Еще одним пловцом, имя которого также будет вписано в историю мирового спорта, стала китаянка Юйфэй Чжан. Она заняла первое место по общему количеству медалей на Олимпийских играх – 2024. На ее счету шесть медалей (одна серебряная и пять бронзовых).
В итоговом показателе сборная США выиграла медальный зачет Олимпиады-2024. В активе американцев 127 медалей: 40 золотых, 44 серебряные и 43 бронзовые.
На втором месте расположились спортсмены из Китая – 91 награда (40, 27, 24). Призовую тройку замыкают японцы – 45 медалей (20, 12, 13).
Представители Казахстана разместились на 43-й позиции с активом в семь наград (1, 3, 3).