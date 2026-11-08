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Спорт

Сборная Казахстана третий год подряд выиграла чемпионат Азии по хоккею

Хоккей Чемпион Азии, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2026 17:37 Фото: Instagram/kazakhstanhockey
8 ноября мужская сборная Казахстана по хоккею стала победителем чемпионата Азии 2026 года, который завершился в городе Чонджу (Южная Корея), сообщает Zakon.kz.

В стартовой встрече данного турнира наши хоккеисты обыграли Японию со счетом 3:2, затем одержали уверенную победу над Китаем – 5:0.

А в заключительном матче против хозяев турнира – сборной Южной Кореи – основное время завершилось без заброшенных шайб.

В серии послематчевых буллитов сильнее оказалась казахстанская дружина – 4:3.

Таким образом, сборная Казахстана одержала три победы и завоевала золотые медали турнира третий раз подряд в истории проведения этих соревнований.

Ранее казахстанские хоккеисты становились чемпионами Азии в 2024 и 2025 годах. "Серебро" ЧА-2026 досталось представителям Японии, на третьем месте расположилась Южная Корея.

А на днях была выставлена общая таблица после матчей четвертого тура Лиги чемпионов УЕФА.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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