Сборная Казахстана третий год подряд выиграла чемпионат Азии по хоккею

8 ноября мужская сборная Казахстана по хоккею стала победителем чемпионата Азии 2026 года, который завершился в городе Чонджу (Южная Корея), сообщает Zakon.kz.

В стартовой встрече данного турнира наши хоккеисты обыграли Японию со счетом 3:2, затем одержали уверенную победу над Китаем – 5:0.

А в заключительном матче против хозяев турнира – сборной Южной Кореи – основное время завершилось без заброшенных шайб.

В серии послематчевых буллитов сильнее оказалась казахстанская дружина – 4:3.

Таким образом, сборная Казахстана одержала три победы и завоевала золотые медали турнира третий раз подряд в истории проведения этих соревнований.

Ранее казахстанские хоккеисты становились чемпионами Азии в 2024 и 2025 годах. "Серебро" ЧА-2026 досталось представителям Японии, на третьем месте расположилась Южная Корея.

А на днях была выставлена общая таблица после матчей четвертого тура Лиги чемпионов УЕФА.