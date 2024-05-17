"Болонья" планирует устроить парад из-за долгожданной путевки в Лигу чемпионов

Итальянский футбольный клуб "Болонья" проведет парад на автобусе перед жителями своего города по случаю первого за последние 60 лет выхода в Лигу чемпионов УЕФА, сообщает Zakon.kz.

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"Красно-синие" 22 мая планируют устроить шествие по городу специально для своих фанатов в честь выхода клуба в Лигу чемпионов. Команда Тиаго Мотты сейчас идет на третьей позиции в турнирной таблице Серии А и за 2 тура до конца сезона гарантировала себе место в пятерке лучших команд Италии.

Данное местоположение "Болоньи" дает им возможность принять участие в Лиге чемпионов в предстоящем сезоне, это случилось впервые с 1964 года.



В двух заключительных играх итальянского первенства "Болонья" сыграет дома с "Ювентусом" (20 мая) и на выезде с "Дженоа" (26 мая).

Здесь нужно также отметить, что коллектив Мотты может еще заработать бронзовые медали Серии А нынешнего сезона. Но препятствие окажет главный конкурент в этой борьбе – туринский "Ювентус", который приедет в Болонью в прекрасном настроении.

16 мая дружина Массимилиано Аллегри выиграла Кубок Италии, обыграв в финале "Аталанту" со счетом 1:0 благодаря голу Душана Влаховича.

P.S. И как только стало известно, наставник "Болоньи" в ближайшее время возглавит "Ювентус".

