Пятое поражение подряд: Казахстан сыграл со сборной США на ЧМ по хоккею

Фото: hcbarys.kz

В шестом матче на чемпионате мира в элитном дивизионе в Дании сборная Казахстана уступила США. Автором единственной шайбы в ворота соперников стал Владимир Волков, который отличился в меньшинстве, сообщает Zakon.kz.

На сегодняшний день казахстанцы имеют в своем активе 3 балла и занимают седьмую строчку в группе В. Заключительный матч на турнире наша команда проведет 20 мая, соперник – сборная Швейцарии. Казахстан – США 1:6 (0:0, 0:5, 1:1): 0:1 – 26:58 – Назар (Лакомб, Эйссимонт)

0:2 – 31:46 – Лакомб (Назар, Маккэррон)

0:3 – 34:00 – Томпсон (Буйом, Пинто)

0:4 – 34:58 – Бенирс (О’Коннор)

0:5 – 39:04 – Кесселринг (Назар, Эйссимонт)

0:6 – 45:54 – Веренски (Кесселринг, Келлер)

1:6 – 59:10 – Волков ГМ Вратари: Кудрявцев (Павленко, 40:00-60:00) – Свэйман. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Хоккейный клуб «Барыс» (@barys_official) Ранее "Барыс" сыграл с чешским "Номадом". Казахстанская сборная крупно уступила соперникам из Чехии.

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