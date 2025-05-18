Пятое поражение подряд: Казахстан сыграл со сборной США на ЧМ по хоккею
Фото: hcbarys.kz
В шестом матче на чемпионате мира в элитном дивизионе в Дании сборная Казахстана уступила США. Автором единственной шайбы в ворота соперников стал Владимир Волков, который отличился в меньшинстве, сообщает Zakon.kz.
На сегодняшний день казахстанцы имеют в своем активе 3 балла и занимают седьмую строчку в группе В. Заключительный матч на турнире наша команда проведет 20 мая, соперник – сборная Швейцарии.
Казахстан – США 1:6 (0:0, 0:5, 1:1):
- 0:1 – 26:58 – Назар (Лакомб, Эйссимонт)
- 0:2 – 31:46 – Лакомб (Назар, Маккэррон)
- 0:3 – 34:00 – Томпсон (Буйом, Пинто)
- 0:4 – 34:58 – Бенирс (О’Коннор)
- 0:5 – 39:04 – Кесселринг (Назар, Эйссимонт)
- 0:6 – 45:54 – Веренски (Кесселринг, Келлер)
- 1:6 – 59:10 – Волков ГМ
Вратари: Кудрявцев (Павленко, 40:00-60:00) – Свэйман.
Ранее "Барыс" сыграл с чешским "Номадом". Казахстанская сборная крупно уступила соперникам из Чехии.
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