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Спорт

Пятое поражение подряд: Казахстан сыграл со сборной США на ЧМ по хоккею

Барыс сыграл с США, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2025 22:05 Фото: hcbarys.kz
В шестом матче на чемпионате мира в элитном дивизионе в Дании сборная Казахстана уступила США. Автором единственной шайбы в ворота соперников стал Владимир Волков, который отличился в меньшинстве, сообщает Zakon.kz.

На сегодняшний день казахстанцы имеют в своем активе 3 балла и занимают седьмую строчку в группе В. Заключительный матч на турнире наша команда проведет 20 мая, соперник – сборная Швейцарии.

Казахстан – США 1:6 (0:0, 0:5, 1:1):

  • 0:1 – 26:58 – Назар (Лакомб, Эйссимонт)
  • 0:2 – 31:46 – Лакомб (Назар, Маккэррон)
  • 0:3 – 34:00 – Томпсон (Буйом, Пинто)
  • 0:4 – 34:58 – Бенирс (О’Коннор)
  • 0:5 – 39:04 – Кесселринг (Назар, Эйссимонт)
  • 0:6 – 45:54 – Веренски (Кесселринг, Келлер)
  • 1:6 – 59:10 – Волков ГМ

Вратари: Кудрявцев (Павленко, 40:00-60:00) – Свэйман.

Ранее "Барыс" сыграл с чешским "Номадом". Казахстанская сборная крупно уступила соперникам из Чехии.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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