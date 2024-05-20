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Наставник казахстанских хоккеистов назвал причины поражений на ЧМ-2024

Хоккей Комент Тренера, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2024 16:54 Фото: Instagram/kazakhstanhockey
В Чехии подходит к завершению мировое первенство по хоккею. По сравнению с прошлым турниром на этот раз казахстанская сборная не важно проводит свои выступления, проиграв пять матчей подряд из шести возможных. У нас только одна победа над французами на старте ЧМ-2024, сообщает Zakon.kz.

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19 мая мы потерпели сокрушительное поражение от команды США со счетом 1:10 и потеряли шансы на выход в плей-офф мирового первенства. 

"Не можем настраиваться на все игры. Тяжело с такими соперниками каждую игру выходить и пластаться. На поражениях учатся, себя уже лучше надо готовить. Не успеваем за соперниками, они быстрее нас. На доли секунд не успеваешь – и подножка, задержка, свежести и даже "силенок" не хватает. Не получилось выполнить то, что мы просили – строже, проще сыграть. Здесь все гораздо быстрее. Для кого-то будет хорошая школа. Чтобы играть на равных с такими командами, надо "пахать", весь сезон готовиться. Тогда мы сможем что-то показать за семь игр с такими командами. Пока можем довольствоваться тем, чтобы обыграть французов и настраиваться на поляков". Главный тренер сборной РК Галым Мамбеталиев

Теперь у казахстанских хоккеистов на ЧМ-2024 осталась последняя игра со сборной Польши 20 мая, в случае проигрыша мы покидаем элитный дивизион.  

"Ребята понимают, что это важная игра. Поляки играют очень строго, ждут своего момента, есть момент садятся, сворачиваются в оборону. По всем играм мы смотрели, вроде и счет маленький, где-то не хватает мастерства, скорости. Сборная Польши – крепкий орешек. Мы постараемся показать тот хоккей, который нам нужен". Галым Мамбеталиев

На состязаниях в Чехии казахстанская сборная в своей подгруппе к этому моменту провела шесть игр, из них пять поражений. И только одна виктория за нашими хоккеистами. На старте турнира мы обыграли французов со счетом 3:1.

А затем последовали неудачи в поединках со Словакией (2:6), Латвией (0:2), Швецией (1:3), Германией (2:8) и США (1:10). 

20 мая подопечные Галыма Мамбеталиева проведут заключительный и решающий матч на ЧМ-2024. Встреча с Польшей начнется в 23:20 по казахстанскому времени.

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