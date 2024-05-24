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Хоккеисты Канады сыграют на стадии полуфинала ЧМ девятый раз подряд

Хоккей Полуфинал ЧМ-2024, фото - Новости Zakon.kz от 24.05.2024 10:53 Фото: Instagram/iihfhockey
В Чехии прошли матчи плей-офф мирового первенства 2024 года по хоккею. По итогам сборная Канады пробилась в полуфинал турнира 9-й раз подряд, сообщает Zakon.kz.

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"Кленовые листья" в четвертьфинале ЧМ-2024 переиграли команду Словакии (6:3). Тем самым канадцы продлили свою победную серию до восьми игр на этом турнире, из них 7 матчей – на групповом этапе.

Дружина Андре Туриньи пробилась в полуфинал мирового первенства на девятом турнире подряд.


Другую путевку в полуфинал ЧМ-2024 по хоккею обеспечила себе Швейцария, которая была сильнее Германии (3:1).


В список 4-х лучших сборных на этом турнире не смогли войти хоккеисты США, которые проиграли в четвертьфинале представителям Чехии (0:1).

Здесь нужно отметить, что американцы не могут выиграть золотые медали чемпионата мира с 1960 года. 


Последним полуфиналистом ЧМ-2024 стала сборная Швеции, одолевшая в овертайме финскую команду со счетом 2:1. 


Таким образом, полуфинальные пары данных состязаний составлены следующим образом:

  • Швеция – Чехия.
  • Канада – Швейцария.

Данные поединки пройдут 25 мая в Праге.

Что же касается сборной Казахстана, то она 21 мая сыграла заключительный матч группового этапа чемпионата мира против команды Польши, где была сильнее соперника с результатом 3:1 и осталось в элитном дивизионе.

23 мая наши хоккеисты получили нового главного тренера, канадца с российским паспортом Дэвида Немировски, который будет совмещать свои обязанности с работой в "Барысе".

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