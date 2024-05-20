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Лучший бомбардир АПЛ высказался о четвертом "золоте" команды

Футбол Комент Игрока, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2024 17:52 Фото: Instagram/mancity
19 мая "Манчестер Сити" в четвертый раз подряд выиграл чемпионат Англии, что является рекордом в истории. В заключительном туре "горожане" были сильнее "Вест Хэма" (3:1), сообщает Zakon.kz.

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Немалая заслуга в этой большой победе "Сити" принадлежит ведущему форварду команды Эрлингу Холанду, который забил 27 голов в нынешний чемпионский сезон.

"Просто невероятно, после того, как мы обыграли "шпор", почти знали, что добьемся чемпионства. Я был уверен в этом. Так происходит каждый год. Мы как-будто слегка прибавляем, потому что именно в этот момент это очень важно. Я счастлив. Сказать, в общем-то, нечего, лучше просто играть в футбол и не говорить слишком много. Пусть лучше говорят другие. Невозможно расслабиться ни на выезде, ни даже дома. Каждая игра очень сложная, напряженная и тяжелая". Эрлинг Холанд

"Ман Сити" стал чемпионом АПЛ в 10-й раз в своей истории, закончив этот сезон на серии из 35 матчей подряд без поражения: 29 побед и шесть ничьих. Команда Хосепа Гвардиолы не проигрывает с декабря 2023 гола, когда уступили "Астон Вилле" (0:1). 

Для испанского специалиста это 38-й трофей в его клубной карьере.

"Временами это требует определенных усилий. Это тяжело, но посмотрите, чего достиг Гвардиола. Он требует многого каждый день, и если вы не соответствуете его ожиданиям, у вас будут большие неприятности. Он требователен, прекрасный человек, я безумно люблю его".Эрлинг Холанд

В текущем сезоне у "горожан" остался еще один матч, это финал Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед", который пройдет 25 мая.

К сожалению, команда Гвардиолы не сможет повторить свой прошлогодний фантастический успех, когда они добились футбольного "требла". А затем в декабре 2023 года выиграли клубный чемпионат мира. 

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Эрлинг Холанд Манчестер Юнайтед Манчестер сити Хосеп Гвардиола 2024 год Футбол
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