Король Великобритании поздравил сборную с выходом в финал Евро

Король Великобритании Чарльз III отправил телеграмму поздравления игрокам сборной Англии по футболу с их выходом в финал чемпионата Европы-2024 в Германии, сообщает Zakon.kz.

Как известно, в ночь на 11 июля команда Гарета Саутгейта переиграла сборную Нидерландов в полуфинале Евро-2024 со счетом 2:1.

"Мы с женой присоединяемся ко всей нашей семье и передаем вам самые теплые поздравления с выходом в финал чемпионата Европы, а также наилучшие пожелания на воскресный матч. Позволю себе призвать вас одержать победу до того, как возникнет необходимость в чудо-голах на последней минуте или в очередной драме в серии пенальти. Тогда я уверен, что давление и пульс у всей страны существенно снизятся. Удачи, Англия". Король Великобритании

Слова поздравления в адрес футболистов также отправил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

What a game @England and what a winner.



Berlin here we come! — Keir Starmer (@Keir_Starmer) July 10, 2024

"Какая игра Англии и какой победный гол. Берлин, мы идем". премьер-министр Англии Кир Стармер

В финале чемпионата Европы-2024 сборная Англии сыграет с командой Испании, которая в свою очередь была сильнее французов.

Финальный поединок турнира пройдет на "Олимпиаштадион" в Берлине в ночь на 15 июля, начало – в 00:00 по казахстанскому времени.