Президенты Франции и "Реала" обсудили участие Мбаппе на Олимпиаде-2024
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Как передает Lequipe, неформальная беседа Макрона и Переса прошла на мероприятии, которое было посвящено 120-й годовщине с момента основания ФИФА. В ходе небольшой беседы стороны обсудили возможность участия Мбаппе в олимпийском футбольном турнире.
По сведениям источника, два президента пять минут поговорили об этой теме наедине. Однако Макрон не смог уговорить Переса отпустить Мбаппе в Париж. Но не исключено, что руководитель "сливочных" может еще передумать.
Фото: Instagram/psg
Свою позицию по допуску Килиана Мбаппе на Олимпиаду-2024 мадридский клуб высказал ранее.
О переходе французского форварда в "Реал" был известно в начале 2024 года.
20 мая Мбаппе организовал прощальный ужин в центре Парижа.