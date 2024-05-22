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Президенты Франции и "Реала" обсудили участие Мбаппе на Олимпиаде-2024

Футбол Участие Париж-2024, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2024 15:15 Фото: Instagram/psg
21 мая в Париже состоялась встреча руководителя французского государства Эммануэля Макрона и главы мадридского футбольного клуба "Реал" Флорентино Переса по вопросу приезда Килиана Мбаппе на летние Олимпийские игры, сообщает Zakon.kz.

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Как передает Lequipe, неформальная беседа Макрона и Переса прошла на мероприятии, которое было посвящено 120-й годовщине с момента основания ФИФА. В ходе небольшой беседы стороны обсудили возможность участия Мбаппе в олимпийском футбольном турнире.

По сведениям источника, два президента пять минут поговорили об этой теме наедине. Однако Макрон не смог уговорить Переса отпустить Мбаппе в Париж. Но не исключено, что руководитель "сливочных" может еще передумать.

Футбол Участие Париж-2024, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2024 15:15

Фото: Instagram/psg

Свою позицию по допуску Килиана Мбаппе на Олимпиаду-2024 мадридский клуб высказал ранее.  

О переходе французского форварда в "Реал" был известно в начале 2024 года. 

20 мая Мбаппе организовал прощальный ужин в центре Парижа. 

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