Президенты Франции и "Реала" обсудили участие Мбаппе на Олимпиаде-2024

21 мая в Париже состоялась встреча руководителя французского государства Эммануэля Макрона и главы мадридского футбольного клуба "Реал" Флорентино Переса по вопросу приезда Килиана Мбаппе на летние Олимпийские игры, сообщает Zakon.kz.

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Как передает Lequipe, неформальная беседа Макрона и Переса прошла на мероприятии, которое было посвящено 120-й годовщине с момента основания ФИФА. В ходе небольшой беседы стороны обсудили возможность участия Мбаппе в олимпийском футбольном турнире.

По сведениям источника, два президента пять минут поговорили об этой теме наедине. Однако Макрон не смог уговорить Переса отпустить Мбаппе в Париж. Но не исключено, что руководитель "сливочных" может еще передумать.





Фото: Instagram/psg

Свою позицию по допуску Килиана Мбаппе на Олимпиаду-2024 мадридский клуб высказал ранее.

О переходе французского форварда в "Реал" был известно в начале 2024 года.

20 мая Мбаппе организовал прощальный ужин в центре Парижа.