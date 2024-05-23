Наставник "Байера" назвал причину поражения от "Аталанты"
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"После финального противостояния Лиги Европы, испанский специалист "Байера" Хаби Алонсо прокомментировал исход игры с "Аталантой".
"Когда получали небольшое преимущество, соперник сразу возвращала его себе. Однако, после гола и даже до него, соперник нас переигрывал. Конечно, нам больно, но эту боль нужно использовать во благо. Мы добились достаточно выдающегося и должны гордиться. У нас была большая возможность, отдали все силы, но вышло не так, как планировалось".Хаби Алонсо
Но, огорчаться и переживать главному тренеру "аптекарей" сейчас некогда, его подопечных ждет еще одна финальная битва сезона – Кубок Германии.
"Мы показали не лучший уровень, я в том числе. Это послужит нам уроком. "Аталанта" была лучшей командой. Это следствие прекрасной работы Гасперини, желаю ему всего наилучшего в будущем. Таков футбол, такое бывает. Нужно будет оценить произошедшее, потому что в субботу нас ждет еще одно важное событие". Хаби Алонсо
Финальный поединок с "Кайзерслаутерном" за Кубок Германии пройдет 25 мая, на "Олимпиаштадионе" в Берлине, начало в 23:00 по казахстанскому времени.
В случае победы в том матче, футболисты "Байера" смогут заработать второй титул нынешнего сезона. 14 апреля они впервые удостоились чемпионского трофея в Бундеслиге, за 120 лет своего существования.