Наставник "Байера" назвал причину поражения от "Аталанты"

Определился обладатель первого трофея нынешнего сезона в еврокубках. Итальянская "Аталанта" сумела переиграть непобедимую немецкую дружину Хаби Алонсо (3:0), благодаря хет-трику Адемола Лукмана, сообщает Zakon.kz.

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"После финального противостояния Лиги Европы, испанский специалист "Байера" Хаби Алонсо прокомментировал исход игры с "Аталантой".



"Когда получали небольшое преимущество, соперник сразу возвращала его себе. Однако, после гола и даже до него, соперник нас переигрывал. Конечно, нам больно, но эту боль нужно использовать во благо. Мы добились достаточно выдающегося и должны гордиться. У нас была большая возможность, отдали все силы, но вышло не так, как планировалось". Хаби Алонсо

Но, огорчаться и переживать главному тренеру "аптекарей" сейчас некогда, его подопечных ждет еще одна финальная битва сезона – Кубок Германии.

"Мы показали не лучший уровень, я в том числе. Это послужит нам уроком. "Аталанта" была лучшей командой. Это следствие прекрасной работы Гасперини, желаю ему всего наилучшего в будущем. Таков футбол, такое бывает. Нужно будет оценить произошедшее, потому что в субботу нас ждет еще одно важное событие". Хаби Алонсо

Финальный поединок с "Кайзерслаутерном" за Кубок Германии пройдет 25 мая, на "Олимпиаштадионе" в Берлине, начало в 23:00 по казахстанскому времени.

В случае победы в том матче, футболисты "Байера" смогут заработать второй титул нынешнего сезона. 14 апреля они впервые удостоились чемпионского трофея в Бундеслиге, за 120 лет своего существования.