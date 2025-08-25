#АЭС в Казахстане
Спорт

Рекордсмен сборной Франции забивает в каждом матче Лиги 1

Футбол Гол Лилль, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2025 15:31 Фото: Instagram/losclive
Знаменитый французский форвард Оливье Жиру после возвращения из МЛС в Лигу 1 удивляет своими снайперскими качествами, забив два гола в двух матчах за "Лилль", сообщает Zakon.kz.

В ночь на 25 августа 38-летний нападающий, который является рекордсменом в истории сборной Франции, забил победный мяч в матче против "Монако" – 1:0.

Жиру стал автором гола на 91-й минуте, плюс он мог оформить дубль, но не реализовал пенальти спустя восемь минут.

Фото: Instagram/losclive

Таким образом, Оливье за последние семь дней оформил два гола в двух матчах нового сезона французского чемпионата.

Ранее в стартовом туре Лиги 1 Жиру забил "Бресту" (3:3).

Между тем другой знаменитый француз Килиан Мбаппе накануне принес победу "Реалу", забив два мяча в рамках игр Ла Лиги.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
