Рекордсмен сборной Франции забивает в каждом матче Лиги 1
Знаменитый французский форвард Оливье Жиру после возвращения из МЛС в Лигу 1 удивляет своими снайперскими качествами, забив два гола в двух матчах за "Лилль", сообщает Zakon.kz.
В ночь на 25 августа 38-летний нападающий, который является рекордсменом в истории сборной Франции, забил победный мяч в матче против "Монако" – 1:0.
Жиру стал автором гола на 91-й минуте, плюс он мог оформить дубль, но не реализовал пенальти спустя восемь минут.
Таким образом, Оливье за последние семь дней оформил два гола в двух матчах нового сезона французского чемпионата.
Ранее в стартовом туре Лиги 1 Жиру забил "Бресту" (3:3).
Между тем другой знаменитый француз Килиан Мбаппе накануне принес победу "Реалу", забив два мяча в рамках игр Ла Лиги.
