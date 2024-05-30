Немецкий суперклуб назначил нового главного тренера

29 мая один из грандов европейского футбола, "Бавария", объявил о назначении Венсана Компани главным тренером своего клуба. Контракт с 38-летним бельгийским специалистом подписан до окончания сезона 2027 года, сообщает Zakon.kz.

Получите футболку с автографом Роналду, делая прогнозы на футбол! Специально для казахстанских болельщиков – акция "Короли футбола" от Olimpbet. Также на кону iPhone 15 Pro Max и тысячи других призов. Успейте принять участие!

Ранее Компани работал в АПЛ, где руководил "Бернли". Теперь он пришел на замену бывшего тренера "мюнхенцев" Томаса Тухеля. За переход Венсана в "Баварию" англичане получат компенсацию в размере 10-15 млн евро, так как специалист досрочно расторг договор.

"Очень рады подписать Компани, сразу нашли общий язык. Он ясно продемонстрировал нам, насколько заинтересован в работе с нами, как сильно хочет здесь работать. Он голоден до побед и хочет привнести этот менталитет в команду. Как игрок он был ведущей фигурой в международном футболе, а также добился успехов в качестве тренера. Нам бы хотелось видеть стабильность на этой позиции. Конечно же, вместе с ним хотим многого добиться в "Баварии". Директор ФК "Бавария" Макс Эберль

Карьеру игрока бельгиец начал на родине, надев майку "Андерлехта", затем выступал за немецкий "Гамбург" и английский "Ман Сити".

Повесив бутсы на гвоздь, Венсан занялся тренерской деятельностью. Два сезона трудился в "Андерлехте", после этого его пригласили в "Бернли", с которым выиграл Чемпионшип и поднялся в АПЛ. Отыграв сезон-2023/24, английский клуб занял 19-е место и снова вернулся в первый дивизион английского первенства.

"С нетерпением жду вызова, который представляет "Бавария". Большая честь работать в этом клубе, здесь институт международного футбола. Как тренер, я должен показать свои способности. Мне нравится, когда команда владеет мячом, проявляет творческий подход, а также агрессивна и смела на поле. Сейчас мне предстоит работа с игроками и формирование команды. Когда фундамент заложен, тогда придет успех". Венсан Компани

Помимо "Баварии", накануне мировой общественности представил своего наставника другой топовый клуб Европы – "Барселона".

"Для меня большая честь и мечта подписать контракт с "Барселоной" и работать в этом великом клубе. С нетерпением жду начала работы, это невероятный клуб. Выигрывал титулы с "Баварией" и хотел бы продолжить этот путь уже с "блауграной". Можем многого добиться, и это самое главное". Главный тренер ФК "Бавария" Х.Д.Флик

Тем временем в ночь на 30 мая греческий "Олимпиакос" стал победителем Лиги конференций УЕФА сезона-2023/2024.



Нынешний европейский клубный сезон закроется 1 июня, когда в финале Лиги чемпионов встретятся "Реал" и "Боруссия".