Два "золота" и "бронзу" завоевали казахстанские гимнасты на Кубке мира

На Кубке мира Challenge Cup в Болгарии Казахстан завоевал три медали: две золотых и одну бронзовую, сообщает Zakon.kz.

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Об этом 25 мая сообщила Казахстанская федерация гимнастики.

"На турнире, который проходит в Варне, копилка страны пополнилась двумя золотыми и одной бронзовой медалями. Лидер сборной Казахстана Нариман Курбанов в финале на коне набрал 15.433 балла и вновь стал лучшим", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в финале вольных упражнений Дмитрий Патанин поднялся на высшую ступень пьедестала (14.033 балла). Еще один наш спортсмен Асан Салимов с 13.533 балла замкнул тройку лучших.

Ранее казахстанский гимнаст Милад Карими стал чемпионом Азии по спортивной гимнастике в Ташкенте.

