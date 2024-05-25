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Два "золота" и "бронзу" завоевали казахстанские гимнасты на Кубке мира

Два &quot;золота&quot; и одну &quot;бронзу&quot; завоевали казахстанские гимнасты на Кубке мира, фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2024 22:38 Фото: Казахстанская федерация по гимнастике
На Кубке мира Challenge Cup в Болгарии Казахстан завоевал три медали: две золотых и одну бронзовую, сообщает Zakon.kz.

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Об этом 25 мая сообщила Казахстанская федерация гимнастики.

"На турнире, который проходит в Варне, копилка страны пополнилась двумя золотыми и одной бронзовой медалями. Лидер сборной Казахстана Нариман Курбанов в финале на коне набрал 15.433 балла и вновь стал лучшим", – говорится в сообщении. 

Отмечается, что в финале вольных упражнений Дмитрий Патанин поднялся на высшую ступень пьедестала (14.033 балла). Еще один наш спортсмен Асан Салимов с 13.533 балла замкнул тройку лучших.

Ранее казахстанский гимнаст Милад Карими стал чемпионом Азии по спортивной гимнастике в Ташкенте. 

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