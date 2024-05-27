Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Чехия выиграла домашний Чемпионат мира по хоккею

Хоккей Золото ЧМ-2024, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2024 09:43 Фото: Instagram/iihfhockey
В ночь на 27 мая в Чехии завершилось мировое первенство по хоккею, где в матче за золотые медали хозяева турнира одолели команду Швейцарии со счетом 2:0, сообщает Zakon.kz.

Выигрывайте с Olimpbet дважды! Собирайте выигрышные коэффициенты на событиях чемпионата мира по хоккею и разбирайте призовой фонд в 3 млн тенге. Торопитесь, акция ICE EXPRESS уже стартовала!

Для чешских хоккеистов этот турнир запомнится надолго, так как они после двух предыдущих домашних попыток завоевать награды чемпионата мира наконец-то достигли успеха, сразу завоевав "золото" ЧМ-2024 после победы в финале над Швейцарией.

Ранее, в 2004-м и 2015-м годах, сборная Чехии на домашних соревнованиях оставалась без медалей мировых баталий. В свою очередь, швейцарская дружина проиграла три из трех предыдущих финальных матча.

Для чешского коллектива это первое "золото" чемпионатов мира с 2010 года и 13-е за всю историю.


В поединке за третье место ЧМ-2024 Канада проиграла Швеции (2:4). Тем самым "кленовые листья", изначально считавшиеся главными фаворитами, осталась без медалей, такой период у них длится с 2018 года. 

Также канадцы в пятый раз подряд проигрывают матчи за "бронзу" мира. 


Нынешний хоккейный мундиаль, который прошел в чешских городах Прага и Острава, зафиксировал рекордную посещаемость, составившую почти 800 тыс. человек.

88-й Чемпионат мира по хоккею с шайбой состоится весной 2025 года в двух странах, Швеции и Дании. Поездку в эти скандинавские государства гарантировала себе недавно и сборная Казахстана, сохранив место в элитной лиге после победы в последней игре группового раунда над командой Польши – 3:1.

В Чехии команда Галыма Мамбеталиева, помимо поляков, переиграла на старте Францию (3:1), затем потерпела поражение в пяти матчах подряд.

Читайте также

Футбол Победа Кубок
"Кайрат" с разгрома начал турнир с призом в один миллион долларов
Казахстан
Казахстанка стала третьей на чемпионате Азии по спортивной гимнастике
Казахстанская штангистка выиграла юношеский чемпионат мира в Перу
Казахстанская штангистка выиграла юношеский чемпионат мира в Перу
Куандык Шынасилов
Чехия 2024 год Хоккей
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
гроза
Ливень, снег и град прогнозируют по Казахстану на 27 мая
Димаш Кудайберген поделился с фанатами радостной новостью
Димаш Кудайберген поделился с фанатами радостной новостью
Шквал, снег и град: в 15 регионах объявлено штормовое предупреждение
Шквал, снег и град: в 15 регионах объявлено штормовое предупреждение
Прорыв дамбы в Китае: Казахстан готов принять еще 10 млрд кубометров воды
Прорыв дамбы в Китае: Казахстан готов принять еще 10 млрд кубометров воды
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: