Чехия выиграла домашний Чемпионат мира по хоккею

В ночь на 27 мая в Чехии завершилось мировое первенство по хоккею, где в матче за золотые медали хозяева турнира одолели команду Швейцарии со счетом 2:0, сообщает Zakon.kz.

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Для чешских хоккеистов этот турнир запомнится надолго, так как они после двух предыдущих домашних попыток завоевать награды чемпионата мира наконец-то достигли успеха, сразу завоевав "золото" ЧМ-2024 после победы в финале над Швейцарией.

Ранее, в 2004-м и 2015-м годах, сборная Чехии на домашних соревнованиях оставалась без медалей мировых баталий. В свою очередь, швейцарская дружина проиграла три из трех предыдущих финальных матча.

Для чешского коллектива это первое "золото" чемпионатов мира с 2010 года и 13-е за всю историю.







В поединке за третье место ЧМ-2024 Канада проиграла Швеции (2:4). Тем самым "кленовые листья", изначально считавшиеся главными фаворитами, осталась без медалей, такой период у них длится с 2018 года.

Также канадцы в пятый раз подряд проигрывают матчи за "бронзу" мира.





Нынешний хоккейный мундиаль, который прошел в чешских городах Прага и Острава, зафиксировал рекордную посещаемость, составившую почти 800 тыс. человек.

88-й Чемпионат мира по хоккею с шайбой состоится весной 2025 года в двух странах, Швеции и Дании. Поездку в эти скандинавские государства гарантировала себе недавно и сборная Казахстана, сохранив место в элитной лиге после победы в последней игре группового раунда над командой Польши – 3:1.

В Чехии команда Галыма Мамбеталиева, помимо поляков, переиграла на старте Францию (3:1), затем потерпела поражение в пяти матчах подряд.