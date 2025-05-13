На ЧМ-2025 по хоккею зрители увидели первые сюрпризы
Небольшой сенсацией можно назвать поражение одного из главных фаворитов турнира – сборной США от крепкой Швейцарии со счетом 0:3.
Команда Австрии набрала первые очки, оказавшись сильнее представителей Словакии в серии послематчевых буллитов – 3:2.
В битве двух грандов мирового хоккея Швеция обыграла Финляндию – 2:1.
Только в одном поединке было явное доминирование фаворита. Так, Чехия разгромила Данию – 7:2.
13 мая свой третий матч на ЧМ-2025 проведет сборная Казахстана, где ее соперником станет команда Венгрии.
После двух туров на групповой стадии наши хоккеисты располагаются на четвертой строчке турнирной таблицы с активом в три очка. Венгерская дружина находится на седьмом месте подгруппы В с двумя поражениями.
Подопечные Олега Болякина после стартовой победы над норвежцами (2:1) далее уступили Германии (1:4).
Поединок против Венгрии стартует в 23:20 по казахстанскому времени.