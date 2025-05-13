На ЧМ-2025 по хоккею зрители увидели первые сюрпризы

В ночь на 13 мая завершились матчи четвертого игрового дня мирового первенства по хоккею, и в трех из этих встреч были зафиксированы неожиданные результаты, сообщает Zakon.kz.

Небольшой сенсацией можно назвать поражение одного из главных фаворитов турнира – сборной США от крепкой Швейцарии со счетом 0:3.

Команда Австрии набрала первые очки, оказавшись сильнее представителей Словакии в серии послематчевых буллитов – 3:2.

В битве двух грандов мирового хоккея Швеция обыграла Финляндию – 2:1.

Только в одном поединке было явное доминирование фаворита. Так, Чехия разгромила Данию – 7:2.

13 мая свой третий матч на ЧМ-2025 проведет сборная Казахстана, где ее соперником станет команда Венгрии.

После двух туров на групповой стадии наши хоккеисты располагаются на четвертой строчке турнирной таблицы с активом в три очка. Венгерская дружина находится на седьмом месте подгруппы В с двумя поражениями.

Подопечные Олега Болякина после стартовой победы над норвежцами (2:1) далее уступили Германии (1:4).

Поединок против Венгрии стартует в 23:20 по казахстанскому времени.