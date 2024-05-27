Наставник "Барселоны" прокомментировал свою отставку

В заключительном матче 38-го тура Ла Лиги каталонская "Барселона" на выезде победила "Севилью" со счетом 2:1. После игры главный тренер "блауграны" Хави высказался о своей отставке, сообщает Zakon.kz.

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Гостевой поединок против "Севильи" был последним матчем для Хави на посту главного тренера "сине-гранатовых", передает As.



"Это клуб моей жизни. Это не мое решение, не должен говорить о причинах, это дело президента. Мой уход не имеет значения, "Барса" продолжает свой путь, клуб превыше всего. Я пришел, когда мы занимали 9-е место, а финишировали в итоге вторыми. В прошлом сезоне выиграли два трофея, а в этом не получилось добиться результата в 4 ключевых матчах. Мне грустно, но это моя работа". Главный тренер "Барселоны" Хави

В заключительном матче сезона победу "Барселоне" принесли голы в исполнении Роберта Левандовски и Фермина Лопеса.





Таким образом, каталонский коллектив закончил нынешний сезон на втором место в Ла Лиге, пропустив вперед себя "Реал", третье место досталось "Жироне".

24 мая "Барселона" уволила Хави с поста главного тренера.

🚨Hansi #Flick will sign a contract until 2026 - confirmed!



He will become the new coach of @FCBarcelona as reported today. Announcement soon ✔️



Zahavi and his team made the deal. Laporta and Deco, 100 % convinced about Flick. Incredible step for Flick now. @kerry_hau |… pic.twitter.com/RSv4SscygT — Florian Plettenberg (@Plettigoal) May 24, 2024

P.S. По информации журналиста Флориана Плеттенберга, будущим наставником "блауграны" станет немец Ханси Флик, который подпишет контракт до 2026 года. Официальное объявление должно произойти в ближайшее время.