Наставник "Барселоны" прокомментировал свою отставку

Гостевой поединок против "Севильи" был последним матчем для Хави на посту главного тренера "сине-гранатовых", передает As.



В заключительном матче сезона победу "Барселоне" принесли голы в исполнении Роберта Левандовски и Фермина Лопеса.

Таким образом, каталонский коллектив закончил нынешний сезон на втором место в Ла Лиге, пропустив вперед себя "Реал", третье место досталось "Жироне".

24 мая "Барселона" уволила Хави с поста главного тренера.

🚨Hansi #Flick will sign a contract until 2026 - confirmed!



He will become the new coach of @FCBarcelona as reported today. Announcement soon ✔️



Zahavi and his team made the deal. Laporta and Deco, 100 % convinced about Flick. Incredible step for Flick now. @kerry_hau |… pic.twitter.com/RSv4SscygT