Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

28 мая казахстанские боксеры продолжат борьбу за путевки на Олимпийские игры

Бокс, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2024 07:31 Фото: pixabay
28 мая казахстанские боксеры Мухаммедсабыр Базарбайулы и Улжан Сарсенбек вступят в борьбу за путевки на Олимпиаду в Париже, сообщает Zakon.kz.

"100% CASHBACK" на первую ставку до 100 тыс. тенге новым клиентам от букмекера №1 в Казахстане OLIMPBET. Если ваша ставка не сыграет – вернем всю сумму на счeт!

В мужской сетке до 63.5 кг Мухамедсабыр Базарбайулы встретится с Мизаном Айколем из Турции.

Бокс, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2024 07:31

Фото: Instagram/muhammedsabyr002

Среди женщин, в категории до 54 кг, свое мастерство покажет Улжан Сарсенбек.

Бокс, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2024 07:31

Фото: Instagram/sarsenbekthemonsterulzhan

Действующая чемпионка мира среди молодежи выиграла суровый отбор в Астане в противостояниях Жайны Шекербековой и Элины Базаровой. А 28 мая дебютируют в битве против американки Патрисии Шера Мэй.

Бой Мухамедсабыра выйдет в 11.45, а Улжан в 16.45. Пожелаем удачи наши боксерам!

26 мая казахстанка Аида Бауыржанова завоевала бронзовую медаль на чемпионате Азии по спортивной гимнастике в Ташкенте.

Читайте также

боксер
Майку Тайсону во время полета в Лос-Анджелес понадобилась медпомощь
Футбол Комент тренера
Наставник "Барселоны" прокомментировал свою отставку
Футбол Драка фанатов ПСЖ и Лиона
Президент Франции и клуб ПСЖ осуждают фанатов за массовую драку
Алия Абди
Париж - 2024 Казахстан 2024 год Бокс Спортсмены
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Димаш Кудайберген показал свою китайскую семью
Димаш Кудайберген показал свою китайскую семью
земельный участок, ИЖС, 10 соток, строительство,. дом
Бесплатные 10 соток: кто из казахстанцев получит землю в 2024 году
в Казахстане разработают правила по определению принадлежности лиц к казахской национальности
В Казахстане разработают правила по определению принадлежности лиц к казахской национальности
петиция
За рост доходов народа – новая петиция набирает обороты в РК
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: