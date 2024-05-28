28 мая казахстанские боксеры продолжат борьбу за путевки на Олимпийские игры

28 мая казахстанские боксеры Мухаммедсабыр Базарбайулы и Улжан Сарсенбек вступят в борьбу за путевки на Олимпиаду в Париже, сообщает Zakon.kz.

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В мужской сетке до 63.5 кг Мухамедсабыр Базарбайулы встретится с Мизаном Айколем из Турции.

Фото: Instagram/muhammedsabyr002

Среди женщин, в категории до 54 кг, свое мастерство покажет Улжан Сарсенбек.

Фото: Instagram/sarsenbekthemonsterulzhan

Действующая чемпионка мира среди молодежи выиграла суровый отбор в Астане в противостояниях Жайны Шекербековой и Элины Базаровой. А 28 мая дебютируют в битве против американки Патрисии Шера Мэй.

Бой Мухамедсабыра выйдет в 11.45, а Улжан в 16.45. Пожелаем удачи наши боксерам!

26 мая казахстанка Аида Бауыржанова завоевала бронзовую медаль на чемпионате Азии по спортивной гимнастике в Ташкенте.