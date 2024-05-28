28 мая казахстанские боксеры продолжат борьбу за путевки на Олимпийские игры
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В мужской сетке до 63.5 кг Мухамедсабыр Базарбайулы встретится с Мизаном Айколем из Турции.
Фото: Instagram/muhammedsabyr002
Среди женщин, в категории до 54 кг, свое мастерство покажет Улжан Сарсенбек.
Фото: Instagram/sarsenbekthemonsterulzhan
Действующая чемпионка мира среди молодежи выиграла суровый отбор в Астане в противостояниях Жайны Шекербековой и Элины Базаровой. А 28 мая дебютируют в битве против американки Патрисии Шера Мэй.
Бой Мухамедсабыра выйдет в 11.45, а Улжан в 16.45. Пожелаем удачи наши боксерам!
26 мая казахстанка Аида Бауыржанова завоевала бронзовую медаль на чемпионате Азии по спортивной гимнастике в Ташкенте.