Хави отказался от 12 млн евро за досрочное увольнение

Согласно информации As, 28 мая будет расторгнут контракт с Хави, который был рассчитан до 2025 года. Вследствие отказа Хави от денежной компенсации за досрочное увольнение "блауграна" сэкономит около 12 млн евро.



Однако 44-летний специалист настаивает на полной выплате остальным членам своего тренерского штаба, а их восемь человек. Им должны заплатить около 3 млн евро.

Хави и его помощники покинут "Барселону" уже в ближайшие часы.

Тем временем руководство "сине-гранатовых" ждет ухода Хави, чтобы объявить о приходе нового рулевого в лице Ханса Дитера-Флика.

🚨🔵🔴 Hansi Flick will be in Barcelona tomorrow and signs his contract as new Barça manager on Wednesday.



Deal valid until June 2026, as expected. 🇩🇪 pic.twitter.com/kbonXN2K7s