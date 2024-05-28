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Хави отказался от 12 млн евро за досрочное увольнение

Футбол Отказ от Зарплаты, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2024 15:54 Фото: Instagram/xavi
Испанский футбольный коллектив "Барселона" оставил в своей казне 12 млн евро благодаря отказу главного тренера Хави от компенсации за преждевременное увольнение. Но специалист требует выплатить около 3 млн евро другим членам своего тренерского штаба, сообщает Zakon.kz.

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Согласно информации As, 28 мая будет расторгнут контракт с Хави, который был рассчитан до 2025 года. Вследствие отказа Хави от денежной компенсации за досрочное увольнение "блауграна" сэкономит около 12 млн евро.

Однако 44-летний специалист настаивает на полной выплате остальным членам своего тренерского штаба, а их восемь человек. Им должны заплатить около 3 млн евро.

Хави и его помощники покинут "Барселону" уже в ближайшие часы.  

Футбол Отставка Тренера, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2024 15:54

Фото: Instagram/xavi

Тем временем руководство "сине-гранатовых" ждет ухода Хави, чтобы объявить о приходе нового рулевого в лице Ханса Дитера-Флика.

По предварительной информации, 59-летний немец подпишет контракт с "Барселоной" на два года. О его назначении должны объявить 29 мая.

Несколько дней назад каталонский клуб официально объявил о решении уволить Хави с поста главного тренера по окончании матча с "Севильей".

Перед своим уходом экс-игрок "Барсы" прокомментировал свою отставку.

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