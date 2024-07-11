Молодую звезду футбольной сборной Испании хотят купить за 250 млн евро

Испанский футбольный клуб "Барселона" отказался от предложения продавать своего талантливого вингера Ламина Ямаля за рекордную сумму в размере 250 млн евро, сообщает Zakon.kz.

Как пишет EFE, каталонский коллектив не стал рассматривать трансфер 16-летнего футболиста за 250 млн евро перед стартом чемпионата Европы-2024. В команде считают, что Ямаль является "краеугольным камнем их проекта".

Фото: Instagram/EURO2024

По не подтвержденным данным, предложение о покупке молодого испанца предположительно поступило со стороны французского ПСЖ, который недавно распрощался с Килианом Мбаппе.

Контракт Ламина с "Барселоной" действует до 2026 года и может быть продлен еще на два года. Но этот договор будет подписан при наступлении его совершеннолетия.

13 июля ему исполняется 17 лет, и это торжество он хочет отметить в Германии, завоевав главный трофей Евро-2024. На днях 16-летний игрок сборной Испании Ламин Ямаль вошел в историю немецкого турнира, став самым юным автором гола на европейских первенствах.