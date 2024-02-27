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Магомед Адиев вызвал футболистов на сборы в Дубай

Футбол Список 33 игрока Фото: kff.kz/Никита Басов
Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев объявил расширенный список из 33 игроков, которые будут готовиться в ОАЭ на предстоящий стыковой матч Евро-2024 против Греции, сообщает Zakon.kz.

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Российский специалист включил в список практически тот состав, который был ранее, но есть и новички. Смогут ли эти игроки поехать в Афины на важный и ответственный поединок, станет известно после УТС в Дубай, который стартует 8 марта. Таким образом, Адиев включил в свою заявку следующих футболистов: 

Вратари: Игорь Шацкий ("Актобе"), Бекхан Шайзада ("Ордабасы"), Данил Устименко ("Кайрат") и Александр Заруцкий ("Астана").

Защитники: Сергей Малый и Темирлан Ерланов (оба "Ордабасы"), Багдат Каиров и Адильхан Танжариков (оба "Актобе"), Роман Асранкулов, Еркин Тапалов и Руслан Валлиулин (все "Тобол"), Марат Быстров, Александр Марочкин, Тимур Досмагамбетов и Ян Вороговский (все "Астана"), Нуралы Алип ("Зенит", Россия), Лев Скворцов ("Химки", Россия), Александр Зуев ("Арсенал", Россия).

Полузащитники: Бахтиер Зайнутдинов ("Бешикташ", Турция), Асхат Тагыберген и Самат Жарынбетов (оба "Ордабасы"), Максим Самородов, Арман Кенесов и Рамазан Оразов (все "Актобе"), Адилет Садыбеков ("Кайрат"), Исламбек Куат и Абзал Бейсебеков (оба "Астана"), Ислам Чесноков ("Тобол").

Форварды: Абат Аймбетов ("Адана Демирспор", Турция), Эльхан Астанов, Владислав Прокопенко и Рамазан Каримов (все "Астана"), Иван Свиридов ("Елимай").

Встреча плей-офф Евро-2024 между Грецией и Казахстаном состоится 21 марта. Победитель данного матча далее в финале разыграет путевку на турнир в Германию с победителем другого поединка Грузия – Люксембург. 

А перед поездкой в Афины, 14 марта в Дубай подопечные Магомеда Адиева проведут товарищескую встречу с командой Туркменистана. 

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