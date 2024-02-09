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Казахстан начнет новый сезон Лиги наций матчем против Норвегии

Казахстан откроет сезон в Лиге наций матчем с Норвегией Фото: Instagram/kff_team, erling.haaland
Опубликовано расписание будущих встреч сборной Казахстана по футболу в сезоне-2024/25 Лиги наций УЕФА. Откроют его наши футболисты 6 сентября противостоянием против команды Норвегии, лидер которой – один из лучших игроков мира Эрлинг Холанд, сообщает Zakon.kz.

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8 февраля в Париже прошла жеребьевка Лиги наций будущего сезона. По результатам этой процедуры подопечные Магомеда Адиева попали в третью группу Лиги B, где ей компанию составили Австрия, Норвегия и Словения. Уже известно расписание всех шести матчей казахстанской сборной с указанием места и точного начала встречи. 

Итоги жеребьевки сразу прокомментировал наставник нашей сборной Магомед Адиев. 

"Группа получилась довольно жесткой. К каждому сопернику будем подходить по отдельности, в каждом матче должны быть конкурентоспособными и играть на победу. Когда играешь против таких мировых звезд, как Холанд, Алаба, понимаем, что будем находиться в центре футбольной общественности. А со Словенией у нас давние старые счеты, они для нас становятся принципиальным соперником. Всегда интересно проверить себя на фоне больших футболистов. И Нуралы Алипу будет интересно состязаться с таким большим футболистом". Магомед Адиев

По формату нынешнего сезона Лиги наций УЕФА победитель группы автоматически поднимется в Лигу А. Сборные, занявшие третьи места в группах Лиги А и вторые места в группах Лиги В, а также третьи места в группах Лиги В и вторые места в группах Лиги С, сыграют друг с другом дома и на выезде в стыковых матчах с целью повышения или понижения в классе.

Ранее сообщалось, что футбольная сборная Казахстана немного подорожала.

Куандык Шынасилов
Эрлинг Холанд УЕФА Казахстан
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