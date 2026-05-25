+23°
$
470.8
545.99
6.6
Спорт

Казахстан назвал состав на выездные матчи против Армении и Венгрии

Футбол Состав Товарищеские Игры, фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2026 12:57
25 мая главный тренер сборной Казахстана по футболу Талгат Байсуфинов объявил окончательный список своих игроков на два гостевых товарищеских матча с командами Армении и Венгрии, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба КФФ, сборная Казахстана проведет два товарищеских поединка на выезде против Армении (6 июня) и Венгрии (9 июня).

Талгат Байсуфинов в этот раз включил в свой список 25 футболистов:

Вратари: Темирлан Анарбеков ("Кайрат"), Александр Заруцкий ("Актобе") и Бекхан Шайзада ("Ордабасы").

Защитники: Нуралы Алип ("Зенит"), Александр Мрынский, Еркин Тапалов (оба "Кайрат"), Ян Вороговский, Алибек Касым (оба "Астана"), Сергей Малый ("Ордабасы"), Арсен Аширбек ("Елимай"), Санжар Сатанов ("Атырау") и Саги Совет ("Кайсар").

Полузащитники: Рамазан Оразов ("Елимай"), Жасулан Амир ("Ордабасы"), Исламбек Куат ("Женис"), Динмухамед Караман ("Астана"), Серикжан Мужиков ("Жетысу") и Абинур Нурымбет ("Окжетпес").

Нападающие: Дастан Сатпаев ("Кайрат"), Галымжан Кенжебек, Максим Самородов (оба "Ахмат"), Ислам Чесноков ("Хартс"), Роман Муртазаев, ("Елимай"), Магжан Токтыбай ("Ордабасы") и Максат Абраев ("Астана").

Между тем на прошлой неделе завершился сезон в КХЛ, где победителем Кубка Гагарина-2026 второй год подряд стал ярославский "Локомотив".

