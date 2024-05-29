Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Боксерша Улжан Сарсенбек потеряла шанс попасть на Олимпиаду в Париже

Боксерша Улжан Сарсенбек потеряла шанс попасть на Олимпиаду в Париже, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2024 06:35 Фото: НОК РК
Казахстанка Улжан Сарсенбек (до 54 килограммов) уступила в 1/16 финала олимпийского отборочного турнира по боксу в Бангкоке, сообщает Zakon.kz.

"100% CASHBACK" на первую ставку до 100 тыс. тенге новым клиентам от букмекера №1 в Казахстане OLIMPBET. Если ваша ставка не сыграет – вернем всю сумму на счeт!

По информации Olympic.kz, свой первый бой она провела против Шеры Мэй Патрисио, представляющей США.


Улжан Сарсенбек проиграла и не смогла пробиться в 1/8 финала. Таким образом, Казахстан понес первую потерю на турнире.


Отметим, что Сарсенбек завоевала право побороться за олимпийскую квоту на отборе в Астане. В финале спортсменка оказалась сильнее Сымбат Алиаскар.

26 мая сообщалось, что другая казахстанская спортсменка, Назым Кызайбай, в Бангкоке в ходе отборочного турнира выиграла у Николь Дуриковой из Словакии.

Читайте также

Футбол Состав сборной РК
Магомед Адиев определился с составом на матчи с Арменией и Азербайджаном
Футбол Переход Реал
Лидеры "Реала" высказались о возможном переходе Килиана Мбаппе
Футбол Отказ от Зарплаты
Хави отказался от 12 млн евро за досрочное увольнение
Елена Вебер
Национальный олимпийский комитет Сборная Казахстана 2024 год Бокс Олимпийские игры
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Замена водительского удостоверения: все, что нужно знать казахстанцам
Замена водительского удостоверения: все, что нужно знать казахстанцам
Аэропорт Алматы сделал важное заявление
Аэропорт Алматы сделал важное заявление
Димаш Кудайберген показал свою китайскую семью
Димаш Кудайберген показал свою китайскую семью
земельный участок, ИЖС, 10 соток, строительство,. дом
Бесплатные 10 соток: кто из казахстанцев получит землю в 2024 году
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: