Боксерша Улжан Сарсенбек потеряла шанс попасть на Олимпиаду в Париже

Казахстанка Улжан Сарсенбек (до 54 килограммов) уступила в 1/16 финала олимпийского отборочного турнира по боксу в Бангкоке, сообщает Zakon.kz.

"100% CASHBACK" на первую ставку до 100 тыс. тенге новым клиентам от букмекера №1 в Казахстане OLIMPBET. Если ваша ставка не сыграет – вернем всю сумму на счeт!



По информации Olympic.kz, свой первый бой она провела против Шеры Мэй Патрисио, представляющей США.





Улжан Сарсенбек проиграла и не смогла пробиться в 1/8 финала. Таким образом, Казахстан понес первую потерю на турнире.





Отметим, что Сарсенбек завоевала право побороться за олимпийскую квоту на отборе в Астане. В финале спортсменка оказалась сильнее Сымбат Алиаскар.

26 мая сообщалось, что другая казахстанская спортсменка, Назым Кызайбай, в Бангкоке в ходе отборочного турнира выиграла у Николь Дуриковой из Словакии.