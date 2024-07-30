Мухаммедсабыр Базарбайулы прокомментировал свой выход в 1/4 финала Олимпиады

Казахстанский боксер Мухаммедсабыр Базарбайулы, который 29 июля успешно провел второй поединок в рамках Олимпиады-2024 прокомментировал свою победу над Лай Чжуэном из Тайбэя, сообщает Zakon.kz.

Боксер отметил, что на Олимпиаде не бывает слабых боксеров, все сильные.

"Он занял второе место на Азиатских Играх, очень опытный боксер. Так как второй бой уже здесь, то немного прочувствовал ринг, полностью выполнил установку тренеров. Благодаря этому одержал победу. Хочу сказать спасибо всем казахстанцам, своей семье, всем болельщикам за поддержку!", — сказал Базарбайулы.

В первом бою наш боксер победил испанца Ойера Ибаречче. Четвертьфинальный поединок Базарбайулы пройдет 1 августа.

Ранее сообщалось, что Мухаммедсабыр Базарбайулы (до 63,5 килограмма) одержал победу над представителем Тайваня и пробился в 1/4 финала Олимпиады.