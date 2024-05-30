Мбаппе высказался о финале Лиги чемпионов и матчах Евро-2024

В последние дни звезда ПСЖ Килиан Мбаппе идет нарасхват у ведущих мировых изданий. Журналисты хотят узнать, чем сейчас занят французский форвард перед переходом в мадридский "Реал", сообщает Zakon.kz.

Получите футболку с автографом Роналду, делая прогнозы на футбол! Специально для казахстанских болельщиков – акция "Короли футбола" от Olimpbet. Также на кону iPhone 15 Pro Max и тысячи других призов. Успейте принять участие!

В первую очередь, всем интересно, за кого же будет болеть Мбаппе в главном матче европейского клубного сезона, где встречаются "Реал" и "Боруссия".

"Просто посмотрю финал, как и вы. Если вы любите футбол, то смотрите каждую игру. Я смотрю каждый матч, когда могу, это чемпионаты Франции, Англии, Испании, Германии и Италии. Так что, финал на "Уэмбли" тоже посмотрю, конечно. У меня будет еще много возможностей выиграть Лигу чемпионов, я думаю, что это предначертано судьбой. Мы были близки к победе несколько раз, это часть футбола. Хочу сохранить только хорошие ощущения и приятные воспоминания о своем времени в Париже и обо всем, что происходило в этом клубе, и не забывать о деталях". Килиан Мбаппе

За прошедший сезон Мбаппе стал лучшим бомбардиром Лиги 1 (27 голов) и перед уходом из ПСЖ поблагодарил своих фанатов.

"Я был у цели в одном из сезонов в "Монако". Выиграли чемпионат и вышли в полуфинал Лиги чемпионов, но я не сделал ничего важного в мире футбола. Я француз, я из Парижа, так что это было нечто особенное. Семь лет это большой срок в карьере, тем более для современного футбола. Чувствовать себя частью этого клуба было чем-то особенным". Килиан Мбаппе

Уже в ближайшие дни будет объявлено о переходе Килиана в мадридский "Реал". Скорее всего, это произойдет после 1 июня, так как королевский клуб сейчас сосредоточен на финале Лиге чемпионов против "Боруссии".

"Мне есть что дать футболу, сделал много всего, но я еще молод и хочу сделать больше. Хочу вписать свое имя в историю футбола. Смотрю на то, что ждет меня в будущем, хочу действительно улучшить свою игру и становиться лучше с каждым годом. Речь идет не только о голах и трофеях. Я говорю о чувстве, которое даришь людям, об эмоциях, и о том, как быть совершенным игроком, помогать своим товарищам по команде стать лучше. Хочу лучше понимать игру и футбольный мир. У меня большой опыт, который помог мне стать лучше". Килиан Мбаппе

Завершив сезон в Лиге 1, лидер сборной Франции сейчас готовится к выступлению на Евро-2024 в Германии.

"Наша цель, как и всегда, это победа. В 2022 году играли в финале ЧМ. В Германии будет нелегко, есть много конкурентоспособных сборных, возможно, среди них будет и Италия. Я уже выиграл Лигу наций и мундиаль, если я выиграю еще и Евро-2024, то выиграю все, что возможно в составе сборной. Хочу написать историю вместе со своей командой". Килиан Мбаппе

Чемпионат Европы-2024 пройдет на футбольных полях Германии с 14 июня по 14 июля.

Если участие Мбаппе на Евро-2024 уже гарантировано, то под большим вопросом стоит его приезд на Олимпиаду-2024. Решением этой задачи занимаются высшие чины Франции, и в частности президент страны Эммануэль Макрон, который лично уговаривает главу мадридского "Реала" – Флорентино Переса.

А сам футболист уже почти переехал в Мадрид, где прикупил пару особняков.