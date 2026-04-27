#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
464.86
544.03
6.14
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
464.86
544.03
6.14
Спорт

Официально: Мбаппе получил травму и не поможет "Реалу" в ближайших матчах

Футбол Травма Игрока, фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2026 16:34
Череда травм, которая в последнее время настигает многих ведущих футболистов мира, добралась и до знаменитого форварда мадридского "Реала" – Килиана Мбаппе, сообщает Zakon.kz.

27 апреля пресс-служба королевского клуба выступила с заявлением, что у французского нападающего диагностировали травму полусухожильной мышцы левой ноги.

Лидер "Реала" не доиграл матч 32-го тура Ла Лиги против "Бетиса" и был заменен на 81-й минуте.

"После тестов, проведенных нашей медицинской службой, у Килиана Мбаппе обнаружена травма полусухожильной мышцы левой ноги". Заявление ФК "Реал"

В самом клубе пока не дают точных дат возвращения на поле Мбаппе. Однако, как пишут некоторые СМИ, травма серьезная и Килиан пропустит остаток текущего сезона.

27-летний француз в этом сезоне сыграл 41 матч во всех турнирах, где забил 41 гол и сделал шесть результативных ассистов.

Здесь стоит напомнить, что неделю назад два звездных его одноклубника также отправились в лазарет "сливочных".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: