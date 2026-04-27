Официально: Мбаппе получил травму и не поможет "Реалу" в ближайших матчах
Череда травм, которая в последнее время настигает многих ведущих футболистов мира, добралась и до знаменитого форварда мадридского "Реала" – Килиана Мбаппе, сообщает Zakon.kz.
27 апреля пресс-служба королевского клуба выступила с заявлением, что у французского нападающего диагностировали травму полусухожильной мышцы левой ноги.
Лидер "Реала" не доиграл матч 32-го тура Ла Лиги против "Бетиса" и был заменен на 81-й минуте.
"После тестов, проведенных нашей медицинской службой, у Килиана Мбаппе обнаружена травма полусухожильной мышцы левой ноги". Заявление ФК "Реал"
В самом клубе пока не дают точных дат возвращения на поле Мбаппе. Однако, как пишут некоторые СМИ, травма серьезная и Килиан пропустит остаток текущего сезона.
27-летний француз в этом сезоне сыграл 41 матч во всех турнирах, где забил 41 гол и сделал шесть результативных ассистов.
Здесь стоит напомнить, что неделю назад два звездных его одноклубника также отправились в лазарет "сливочных".
