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Роналду награжден "Золотой бутсой" чемпионата Саудовской Аравии

Футбол Золотая бутса, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2024 12:28 Фото: Instagram/alnassr
Звездный португальский футболист Криштиану Роналду пополнил свою богатую коллекцию еще одной наградой. Капитану "Аль-Насра" вручили "Золотую бутсу" Лиги Саудовской Аравии, сообщает Zakon.kz.

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Португальский форвард саудовского клуба признан лучшим бомбардиром сезона-2023/24. Криштиану забил 35 голов в 31 матче и оформил 11 результативных передач.

Ежегодно Криштиану Роналду удивляет болельщиков всевозможными рекордами в матчах различного уровня.

В этом сезоне 39-летний нападающий установил рекорд чемпионата Саудовской Аравии по голам за один сезон.

Также он стал первым футболистом в истории и признан лучшим бомбардиром в высших лигах четырех стран.

В попытке не потерять своего лидера "Аль-Наср" начал переговоры о продлении контракта с Роналду.

Сейчас Криштиану взял небольшой тайм-аут перед покорением новой высоты, его ждут на Евро-2024 в Германии.

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