Роналду награжден "Золотой бутсой" чемпионата Саудовской Аравии
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Португальский форвард саудовского клуба признан лучшим бомбардиром сезона-2023/24. Криштиану забил 35 голов в 31 матче и оформил 11 результативных передач.
لا غرابة في الأمر! 🤩— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) May 29, 2024
فقد اعتاد على حصد الجوائز وكسر الأرقام ⚡️
الإعجـازي 🐐
الهـدَّاف التـاريخـي 👑
نجمنا قائد النصر .. كريستيانو رونالـدو 💛
يحقق جائزة الحذاء الذهبي للدوري السعودي لموسم 23/24 🔝 pic.twitter.com/lARkgo0OIy
Ежегодно Криштиану Роналду удивляет болельщиков всевозможными рекордами в матчах различного уровня.
В этом сезоне 39-летний нападающий установил рекорд чемпионата Саудовской Аравии по голам за один сезон.
Также он стал первым футболистом в истории и признан лучшим бомбардиром в высших лигах четырех стран.
В попытке не потерять своего лидера "Аль-Наср" начал переговоры о продлении контракта с Роналду.
Сейчас Криштиану взял небольшой тайм-аут перед покорением новой высоты, его ждут на Евро-2024 в Германии.
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