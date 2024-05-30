Роналду награжден "Золотой бутсой" чемпионата Саудовской Аравии

Звездный португальский футболист Криштиану Роналду пополнил свою богатую коллекцию еще одной наградой. Капитану "Аль-Насра" вручили "Золотую бутсу" Лиги Саудовской Аравии, сообщает Zakon.kz.

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Португальский форвард саудовского клуба признан лучшим бомбардиром сезона-2023/24. Криштиану забил 35 голов в 31 матче и оформил 11 результативных передач.

لا غرابة في الأمر! 🤩

فقد اعتاد على حصد الجوائز وكسر الأرقام ⚡️



الإعجـازي 🐐

الهـدَّاف التـاريخـي 👑

نجمنا قائد النصر .. كريستيانو رونالـدو 💛



يحقق جائزة الحذاء الذهبي للدوري السعودي لموسم 23/24 🔝 pic.twitter.com/lARkgo0OIy — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) May 29, 2024

Ежегодно Криштиану Роналду удивляет болельщиков всевозможными рекордами в матчах различного уровня.

В этом сезоне 39-летний нападающий установил рекорд чемпионата Саудовской Аравии по голам за один сезон.

Также он стал первым футболистом в истории и признан лучшим бомбардиром в высших лигах четырех стран.

В попытке не потерять своего лидера "Аль-Наср" начал переговоры о продлении контракта с Роналду.

Сейчас Криштиану взял небольшой тайм-аут перед покорением новой высоты, его ждут на Евро-2024 в Германии.