#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
549.06
644.87
6.66
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
549.06
644.87
6.66
Спорт

Объявлены стартовые составы "Кайрата" и "Реала" на матч Лиги чемпионов УЕФА

стартовые составы Кайрата и Реала, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2025 20:51 Фото: Zakon.kz
В 21:45 по казахстанскому времени стартует футбольный матч второго тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, где алматинский "Кайрат" на Центральном стадионе примет мадридский "Реал", сообщает Zakon.kz.

За час до игры наставники обеих команд назвали предварительный состав игроков, которые выйдут на поле главной спортивной арены Алматы.

У "Кайрата" первоначальный состав футболистов выглядит следующим образом:

Фото: Instagram/f.c.kairat

В свою очередь наставник "Реала" Хаби Алонсо выставил своих 11 подопечных на стартовые минуты поединка.

За час до начала данного матча стадион уже заполнен, полупустыми остаются пока места фанатов королевского клуба.

Незадолго до начала этой исторической игры суперкомпьютер Opta оценил шансы обеих команд.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
"Маг и волшебник" очаровал казахстанцев симфонией красок в горах Алматы
20:14, Сегодня
"Маг и волшебник" очаровал казахстанцев симфонией красок в горах Алматы
"Золотой мальчик казахского футбола": испанский журналист пожелал Сатпаеву забить гол
19:22, Сегодня
"Золотой мальчик казахского футбола": испанский журналист пожелал Сатпаеву забить гол
"Как чужие": в Казнете обсуждают новую фотосессию Исабековой с семьей
17:54, Сегодня
"Как чужие": в Казнете обсуждают новую фотосессию Исабековой с семьей
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: