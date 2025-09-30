Объявлены стартовые составы "Кайрата" и "Реала" на матч Лиги чемпионов УЕФА

В 21:45 по казахстанскому времени стартует футбольный матч второго тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, где алматинский "Кайрат" на Центральном стадионе примет мадридский "Реал", сообщает Zakon.kz.

За час до игры наставники обеих команд назвали предварительный состав игроков, которые выйдут на поле главной спортивной арены Алматы.

У "Кайрата" первоначальный состав футболистов выглядит следующим образом:

Фото: Instagram/f.c.kairat

В свою очередь наставник "Реала" Хаби Алонсо выставил своих 11 подопечных на стартовые минуты поединка.

За час до начала данного матча стадион уже заполнен, полупустыми остаются пока места фанатов королевского клуба.

Незадолго до начала этой исторической игры суперкомпьютер Opta оценил шансы обеих команд.

