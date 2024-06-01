Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Казахстанец выиграл этап Кубка мира по артистическому плаванию в Канаде

Казахстанец выиграл этап Кубка мира по артистическому плаванию в Канаде, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2024 13:01 Фото: пресс-служба НОК РК
Представитель команды Казахстана по артистическому плаванию Эдуард Ким выиграл этап Кубка мира в Маркеме (Канада). Об этом 1 июня 2024 года рассказали в Национальном олимпийском комитете (НОК) РК, сообщает Zakon.kz.

Получите футболку с автографом Роналду, делая прогнозы на футбол! Специально для казахстанских болельщиков – акция "Короли футбола" от Olimpbet. Также на кону iPhone 15 Pro Max и тысячи других призов. Успейте принять участие!

"Он стал лучшим в соло выступлениях, выиграв техническую программу. Ким набрал 204.3900 балла, что и принесло ему первое место", – говорится в сообщении.

По данным НОК, вторым стал итальянец Филиппо Пелати (198.1749), третьим – Кеннет Гаудет из США (180.3716).

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2024 13:01
Казахстан вошел в топ-5 сборных на ЧМ-2024 по водным видам спорта
, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2024 13:01

5 мая 2024 года стало известно, что казахстанские спортсмены Эдуард Ким и Наргиза Болатова выиграли соревнования среди смешанных команд в рамках этапа Кубка мира по артистическому плаванию в Париже.

Читайте также

Футбол Плач игрока
Роналду заплакал после поражения в финале Кубка Короля
Динара Халдарова
Казахстан Канада 2024 год Спортсмены
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Выпуск новой 10-тысячной купюры: Нацбанк сделал важное заявление
Выпуск новой 10-тысячной купюры: Нацбанк сделал важное заявление
Максим Фадеев объяснил, почему посвятил песню Салтанат Нукеновой
Максим Фадеев объяснил, почему посвятил песню Салтанат Нукеновой
Вокруг Астаны выставили посты полиции: в МВД дали объяснение
Вокруг Астаны выставили посты полиции: в МВД дали объяснение
разрушения при землетрясении
"Небоскребы кренились на 45 градусов": рассказ очевидца землетрясения в 9 баллов
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: