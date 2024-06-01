Казахстанец выиграл этап Кубка мира по артистическому плаванию в Канаде
Фото: пресс-служба НОК РК
Представитель команды Казахстана по артистическому плаванию Эдуард Ким выиграл этап Кубка мира в Маркеме (Канада). Об этом 1 июня 2024 года рассказали в Национальном олимпийском комитете (НОК) РК, сообщает Zakon.kz.
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"Он стал лучшим в соло выступлениях, выиграв техническую программу. Ким набрал 204.3900 балла, что и принесло ему первое место", – говорится в сообщении.
По данным НОК, вторым стал итальянец Филиппо Пелати (198.1749), третьим – Кеннет Гаудет из США (180.3716).
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5 мая 2024 года стало известно, что казахстанские спортсмены Эдуард Ким и Наргиза Болатова выиграли соревнования среди смешанных команд в рамках этапа Кубка мира по артистическому плаванию в Париже.
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