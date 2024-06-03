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Гарри Кейн выиграл европейскую "Золотую бутсу"

Футбол Золотая бутса, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2024 12:06 Фото: Instagram/fcbayern
Английский форвард футбольного клуба "Бавария" Гарри Кейн стал обладателем европейской премии "Золотая бутса", ему не было равных по итогам сезона-2023/24. В его активе 36 голов за прошедший чемпионат Бундеслиги, сообщает Zakon.kz.

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Данная новость стала реальной после того, как завершился перенесенный матч 29-го тура Серии А, где "Аталанта" проиграла дома "Фиорентине" со счетом 2:3. Тем самым эта игра официально закрыла футбольный сезон в Европе.

Вследствие чего нападающий "Баварии" забил 36 голов в немецком первенстве, что в итоге дало ему суммарные 72 очка. 

За ним в списке лучших снайперов Европы расположился игрок немецкого "Штутгарта" – Серу Гирассе (28 голов). Третью строчку разделили Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанд (по 27 мячей).

Награда "Золотая бутса" вручается европейскими спортивными СМИ с 1968 года, и голы, забитые игроками пяти лучших лиг, согласно коэффициенту УЕФА, умножаются на коэффициент два.

Если британец Кейн стал лучшим в Европе, то этот приз на Ближнем Востоке, в чемпионате Саудовской Аравии, забрал Криштиану Роналду.   

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