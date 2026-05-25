Спорт

Гарри Кейн во второй раз за карьеру забирает "Золотую бутсу"

Футбол Золотая Бутса, фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2026 15:39 Фото: Instagram/fc
Английский форвард мюнхенского футбольного клуба "Бавария" Гарри Кейн будет награжден "Золотой бутсой" по итогам прошедшего сезона, сообщает Zakon.kz.

32-летний нападающий в этом сезоне оформил 36 голов после 31 матча Бундеслиги, что позволило ему стать лучшим бомбардиром среди ведущих европейских клубных чемпионатов.

Второе место в этой номинации занял норвежский форвард Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити"), который отметился 27 голами в АПЛ.

Но зато он стал лучшим снайпером самой сильной лиги мира.

Замкнул призовую тройку рейтинга нападающий мадридского "Реала" – Килиан Мбаппе, в копилке которого набралось 25 голов в Ла Лиге.

Эти цифры также позволили ему называться лучшим бомбардиром испанского чемпионата.

Для Гарри Кейна это уже вторая "Золотая бутса" в его карьере. В дебютном сезоне за "Баварию" два года назад англичанин также забил 36 мячей и тогда впервые завоевал этот приз.

А всего в этом сезоне главный снайпер мюнхенского коллектива сыграл 51 матч во всех турнирах, где 61 раз поразил ворота соперников и сделал семь ассистов.

Три дня назад Кейна включили в состав самой дорогой футбольной сборной мира для поездки на ЧМ-2026.

