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Определен состав сборной лучших игроков Лиги чемпионов – 2024

Футбол Лучшие игроки ЛЧ, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2024 18:07 Фото: Instagram/championsleague
По итогам завершившегося сезона Лиги чемпионов группа экспертов УЕФА выбрала 11 футболистов, которые вошли в символическую сборную данного турнира, сообщает Zakon.kz.

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Победителем Лиги чемпионов в сезоне-2023/24 стал мадридский "Реал", который в финале переиграл дортмундскую "Боруссию" со счетом 2:0. Именно эти команды больше всех делегировали своих представителей в сборную сезона ЛЧ – по четыре человека.

Что же касается персональных наград, то здесь Винисиус Жуниор ("Реал") признан лучшим игроком Лиги чемпионов – 2023/24.

В прошедшем сезоне бразилец отыграл 10 матчей турнира, где забил шесть голов и сделал пять ассистов.

Лучшим молодым футболистом Лиги чемпионов объявлен Джуд Беллингем, который сыграл 11 игр, отметившись четырьмя мячами и отдав пять голевых передач.

Таким образом, сезон самого элитного клубного турнира Европы, где основные награды достались игрокам "Реала", уже позади.

В этот список можно включить и президента "сливочных" Флорентино Переса, который установил новый рекорд Лиги чемпионов. 

А сами футболисты королевской дружины накануне провели чемпионский парад на улицах Мадрида. В нем приняли участие более полумиллиона жителей города.

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