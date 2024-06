Определен состав сборной лучших игроков Лиги чемпионов – 2024

Получите футболку с автографом Роналду, делая прогнозы на футбол! Специально для казахстанских болельщиков – акция "Короли футбола" от Olimpbet. Также на кону iPhone 15 Pro Max и тысячи других призов. Успейте принять участие!

Победителем Лиги чемпионов в сезоне-2023/24 стал мадридский "Реал", который в финале переиграл дортмундскую "Боруссию" со счетом 2:0. Именно эти команды больше всех делегировали своих представителей в сборную сезона ЛЧ – по четыре человека.

👕✨ Introducing the 2023/24 UEFA Champions League Team of the Season, as selected by UEFA's Technical Observer panel.#UCL || #UCLfinal pic.twitter.com/njYgChEOoc