2 июня королевский клуб обыграл дортмундскую "Боруссию" (2:0) в финале Лиги чемпионов УЕФА. После чего свыше 500 000 болельщиков "сливочных" посетили праздник в честь победы клуба, сообщает Zakon.kz.

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По возвращению в Мадрид из Лондона подопечные Карло Анчелотти провели чемпионский парад по случаю завоевания 15-го кубка в самом престижном клубном турнире Европы.

По предварительным подсчетам, 2 июня на улицы Мадрида вышло почти 10 % городского населения, если брать из расчета, что в столице Испании проживает примерно 6,5 млн человек.

Футболисты "Галактикос" сначала посетили кафедральный собор Альмудена, после этого сделали прием в офисе Мадридского сообщества и городского совета.

Позже весь штаб "Реала" отправился к фонтану Сибелес, где королевская дружина традиционно отмечает свои успехи.

Конечной точкой чемпионского парада стала домашняя арена "сливочных" – стадион "Сантьяго Бернабеу".

В ночь на 2 июня в решающем матче Лиги чемпионов мадридский коллектив был сильнее "Боруссии" со счетом 2:0, благодаря голам Даниэля Карвахаля и Винисиуса Жуниора.

Если для "мадридцев" это 15-й рекордный трофей в их богатой истории, то новый наставник "Кайрата" Александр Кержаков одержал свою первую победу на уровне казахстанского чемпионата.