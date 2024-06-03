Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Более полумиллиона фанатов "Реала" пришли на парад победы в Лиге чемпионов

Футбол Празднование Мадрид, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2024 12:59 Фото: Instagram/realmadrid
2 июня королевский клуб обыграл дортмундскую "Боруссию" (2:0) в финале Лиги чемпионов УЕФА. После чего свыше 500 000 болельщиков "сливочных" посетили праздник в честь победы клуба, сообщает Zakon.kz.

Получите футболку с автографом Роналду, делая прогнозы на футбол! Специально для казахстанских болельщиков – акция "Короли футбола" от Olimpbet. Также на кону iPhone 15 Pro Max и тысячи других призов. Успейте принять участие!

По возвращению в Мадрид из Лондона подопечные Карло Анчелотти провели чемпионский парад по случаю завоевания 15-го кубка в самом престижном клубном турнире Европы.

По предварительным подсчетам, 2 июня на улицы Мадрида вышло почти 10 % городского населения, если брать из расчета, что в столице Испании проживает примерно 6,5 млн человек.

Футболисты "Галактикос" сначала посетили кафедральный собор Альмудена, после этого сделали прием в офисе Мадридского сообщества и городского совета.

Позже весь штаб "Реала" отправился к фонтану Сибелес, где королевская дружина традиционно отмечает свои успехи.

Конечной точкой чемпионского парада стала домашняя арена "сливочных" – стадион "Сантьяго Бернабеу".

В ночь на 2 июня в решающем матче Лиги чемпионов мадридский коллектив был сильнее "Боруссии" со счетом 2:0, благодаря голам Даниэля Карвахаля и Винисиуса Жуниора.

Если для "мадридцев" это 15-й рекордный трофей в их богатой истории, то новый наставник "Кайрата" Александр Кержаков одержал свою первую победу на уровне казахстанского чемпионата.

Читайте также

Футбол Золотая бутса
Гарри Кейн выиграл европейскую "Золотую бутсу"
Хоккей Финал Кубка Стэнли
"Эдмонтон" и "Флорида" сразятся в финале Кубка Стэнли – 2024
Куандык Шынасилов
Лига Чемпионов УЕФА Анчелотти Карло Кайрат ФК ФК Реал Мадрид 2024 год Футбол
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Опасные помидоры ввезли в Казахстан из Узбекистана и Туркменистана
Опасные помидоры ввезли в Казахстан из Узбекистана и Туркменистана
Минобороны разослало важное обращение к казахстанцам
Минобороны разослало важное обращение к казахстанцам
Опасная погода в Алматы: ДЧС обратился к горожанам
Опасная погода в Алматы: ДЧС обратился к горожанам
Ветер, гроза и заморозки: в 14 областях объявлено штормовое предупреждение
Ветер, гроза и заморозки: в 14 областях объявлено штормовое предупреждение
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: