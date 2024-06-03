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Президент "Реала" установил новый рекорд Лиги чемпионов

Футбол Президент Реала, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2024 16:49 Фото: Instagram/realmadrid
Руководитель мадридского футбольного клуба "Реал" Флорентино Перес стал самым титулованным президентом в истории Лиги чемпионов УЕФА. Он обновил показатель Сантьяго Бернабеу, который шесть раз брал трофей во главе королевского клуба, сообщает Zakon.kz.

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77-летний Флорентино Перес стал самым титулованным президентом в истории Лиги чемпионов. Это стало известным после того, как 2 июня "Реал" выиграл турнир в 15-й раз, обыграв "Боруссию" (2:0) в решающем поединке самого престижного футбольного турнира Европы.

При руководстве Переса клуб из Мадрида завоевывал семь трофеев. Это произошло в 2002, 2014, 2016, 2017, 2018, 2022 и 2024 годах. Прежний рекорд в шесть побед принадлежал легендарному Сантьяго Бернабеу, чьим именем сейчас называется знаменитая арена "Галактикос".

"Вот и 15-я Лига чемпионов. "Реал" снова покорил сердца миллионов людей. На "Уэмбли" мы вновь вошли в историю. Это клуб мирового масштаба, наши игроки отдали все в очень сложном матче. Спасибо за превосходный футбол и неизменно образцовое поведение на протяжении всех этих лет. Команда выиграла шесть титулов за 10 лет. Анчелотти взял пять трофеев Лиги чемпионов в качестве тренера, три из которых в нашем клубе. Карло эталон всего, что олицетворяет "Реал". Это был впечатляющий сезон – Лига чемпионов, Ла Лига и Суперкубок Испании. С этого момента у нас новая цель, за 16-м трофеем Лиги чемпионов".Президент ФК "Реал" Флорентино Перес

Тем временем "сливочные" 3 июня готовятся объявить о трансфере Килиана Мбаппе. Контракт с французом рассчитан на пять лет, до июня 2029 года.

Но, при этом отмечается, что презентация экс-форварда ПСЖ пройдет после Евро-2024.

Сам же Мбаппе уже полностью готов к переезду в Мадрид, где прикупил два особняка знаменитых персон.

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