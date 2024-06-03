Футболист Василий Козлов избил судью на матче в Кузбассе

Защитник команды "Юность-Индустрия" Василий Козлов применил физическую силу на матче регионального кубка в Кузбассе, сообщает Zakon.kz.

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Инцидент произошел во время матча 1/8 финала Кубка Кузбасса между командами "Щегловский Пивовар" и "Индустрия-Юность", который проходил 1 июня. Первый за долгие годы официальный футбольный матч областного уровня на стадионе "Химик" был остановлен и не доигран. Информация об этом появилась на официальном сайте Федерации футбола Кемеровской области.

На 43-й минуте матча, когда счет был 2:0 в пользу "Щегловского Пивовара", судья Сергей Загуденков показал красную карточку защитнику команды "Юность-Индустрия" Василию Козлову. Игрок с подобным решением рефери не согласился и полез в драку, нанеся арбитру три удара по голове.

Арбитру потребовалась помощь медицинской бригады, его госпитализировали. У него сотрясение мозга и ушибы мягких тканей лица.

Матч был остановлен, доиграть его в тот же день не представлялось возможным. Известно, что Загуденков написал заявление в полицию.

3 июня на сайте Федерации футбола Кемеровской области появилась информация об отстранении Василия Козлова от игр на территории Кемеровской области до окончательного решения КДК по дисквалификации.

Вечером 2 июня во время празднования очередного титула в российском футболе защитник "Зенита" Нуралы Алип разбил себе голову крышкой от Кубка, когда поднимал трофей над головой.