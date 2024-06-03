Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Футболист Василий Козлов избил судью на матче в Кузбассе

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2024 04:00 Фото: pixabay
Защитник команды "Юность-Индустрия" Василий Козлов применил физическую силу на матче регионального кубка в Кузбассе, сообщает Zakon.kz.

Получите футболку с автографом Роналду, делая прогнозы на футбол! Специально для казахстанских болельщиков – акция "Короли футбола" от Olimpbet. Также на кону iPhone 15 Pro Max и тысячи других призов. Успейте принять участие!

Инцидент произошел во время матча 1/8 финала Кубка Кузбасса между командами "Щегловский Пивовар" и "Индустрия-Юность", который проходил 1 июня. Первый за долгие годы официальный футбольный матч областного уровня на стадионе "Химик" был остановлен и не доигран. Информация об этом появилась на официальном сайте Федерации футбола Кемеровской области.

На 43-й минуте матча, когда счет был 2:0 в пользу "Щегловского Пивовара", судья Сергей Загуденков показал красную карточку защитнику команды "Юность-Индустрия" Василию Козлову. Игрок с подобным решением рефери не согласился и полез в драку, нанеся арбитру три удара по голове.

Арбитру потребовалась помощь медицинской бригады, его госпитализировали. У него сотрясение мозга и ушибы мягких тканей лица.

Матч был остановлен, доиграть его в тот же день не представлялось возможным. Известно, что Загуденков написал заявление в полицию.

3 июня на сайте Федерации футбола Кемеровской области появилась информация об отстранении Василия Козлова от игр на территории Кемеровской области до окончательного решения КДК по дисквалификации.

Вечером 2 июня во время празднования очередного титула в российском футболе защитник "Зенита" Нуралы Алип разбил себе голову крышкой от Кубка, когда поднимал трофей над головой.

Читайте также

&quot;Реал&quot; объявил о переходе Килиана Мбаппе
"Реал" объявил о переходе Килиана Мбаппе
Футбол Лучшие игроки ЛЧ
Определен состав сборной лучших игроков Лиги чемпионов – 2024
Футбол Президент Реала
Президент "Реала" установил новый рекорд Лиги чемпионов
Алия Абди
Россия 2024 год Вред здоровью Драки Футбол Спортсмены Полиция
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Минобороны разослало важное обращение к казахстанцам
Минобороны разослало важное обращение к казахстанцам
Опасные помидоры ввезли в Казахстан из Узбекистана и Туркменистана
Опасные помидоры ввезли в Казахстан из Узбекистана и Туркменистана
Алматы, вид на город Алматы, лето
40-градусная жара резко возвращается в Казахстан
Аномальная жара в 50 градусов &quot;угрожает&quot; Казахстану
Аномальная жара в 50 градусов "угрожает" Казахстану
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: