Как Макрон прокомментировал вылет Франции с Евро-2024

Президент Франции Эммануэль Макрон поблагодарил в соцсетях национальную сборную за то, что они дошли до полуфинала чемпионата Европы 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Как отметил французский лидер в сети X, игроки старались и "держали в напряжении до последней секунды".

Ils nous ont amenés en demi-finale de cet Euro et nous ont fait vibrer jusqu’à la dernière seconde. Merci les Bleus. Bravo à nos amis espagnols. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 9, 2024

"Эти игроки вывели нас в полуфинал этого Евро и держали в напряжении до последней секунды. Спасибо, "блюз". Поздравляю наших испанских друзей", — написал Макрон.

Ранее мы писали о том, как нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе отреагировал на проигрыш своей команды.

9 июля завершился первый полуфинальный матч Чемпионата Европы 2024 года между сборными Испании и Франции на стадионе "Альянц-Арена" в Мюнхене. Сборная Испании, известная как "Фурия Роха", одержала победу со счетом 2:1.

В финале чемпионата Европы — 2024 сборная Испании встретится с победителем пары Нидерланды — Англия, которые сыграют во втором полуфинале. Встреча состоится сегодня, 10 июля. Игра пройдет на стадионе "Сигнал Идуна Парк" в Дортмунде.

