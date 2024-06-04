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Обладатель "Золотой бутсы" отметился 63-м голом за сборную Англии

Футбол Гол Англия, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2024 11:01 Фото: Instagram/england
За 10 дней до старта Евро-2024 различные сборные проводят товарищеские матчи. И в одном из этих поединков сборная Англии обыграла у себя дома команду Боснии и Герцеговины благодаря голу своего форварда Гарри Кейна, сообщает Zakon.kz.

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Форвард немецкой "Баварии" Кейн только на днях получил европейский приз – "Золотую бутсу", и сразу же отметил свою награду 63-м забитым голом в ворота соперника на уровне сборных. В ночь на 4 июня арена "Сент-Джеймс Парк" принимала встречу англичан против Боснии и Герцеговины, где хозяева поля уверенно переиграли гостей со счетом 3:0.

Помимо Гарри, авторами голов стали Коул Палмер и Трент Александр-Арнольд.

Гарри Кейн является лучшим бомбардиром в истории сборной Англии, в его активе 63 взятия ворот. Он опережает Уэйна Руни на 10 мячей.

В других товарищеских матчах Германия сыграла вничью с Украиной – 0:0, Хорватия обыграла Северную Македонию – 3:0, Албания не имела проблем с Лихтенштейном – 3:0.

Старт данных контрольных игр пропустит лидер сборной Португалии Криштиану Роналду, который получил неделю отпуска перед началом Евро-2024. Болельщики португальца не смогут увидеть его 4 июня, когда команда Роберто Мартинеса на стадионе "Жозе Алваладе" примет футболистов Финляндии.

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