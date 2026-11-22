Нападающий мюнхенской "Баварии" и капитан сборной Англии Гарри Кейн может пропустить 11 матчей чемпионата Бундеслиги, а также четвертьфинальные игры Лиги наций, сообщает Zakon.kz.

По данным Sky Sports, футболист получил травму в матче против "Кёльна" 20 ноября 2026 года. Во время борьбы за мяч он столкнулся с защитником соперника Джоэлом Шмидом. Кейн почувствовал боль в левой ноге, а на 20-й минуте двое сотрудников медицинского штаба помогли ему покинуть поле.

Спортивный директор "Баварии" Макс Эберль подтвердил, что у нападающего разрыв синдесмозной связки голеностопа, он перенес операцию. Предполагается, что восстановление займет около трех месяцев. Это может лишить Кейна 11 матчей чемпионата Германии, игры 1/8 финала Кубка Германии против "Герты", а также четырех встреч "Баварии" в Лиге чемпионов.

Если реабилитация пройдет по плану, нападающий успеет вернуться к четвертьфинальным матчам Лиги наций против Норвегии, которые сборная Англии проведет 27 и 30 марта 2027 года.

Сам Гарри Кейн также рассчитывает вернуться к решающей части сезона.

"В жизни бывают взлеты и падения! Конечно, я очень расстроен из-за этой травмы, но, как всегда, это возможность проявить стойкость и стать лучше на пути к 2027 году. Я вернусь отдохнувшим и готовым включиться в борьбу на решающем отрезке сезона!" – написал он в Instagram.

Ранее, 12 ноября 2026 года, Гарри Кейн был признан новым рекордсменом "трех львов" по количеству проведенных матчей в ее форме.