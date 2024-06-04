Андрей Аршавин: Казахстану нужны сильные футболисты

3 июня было объявлено о приходе Станислава Черчесова на пост главного тренера сборной Казахстана по футболу. Данное назначение прокомментировал легендарный российский футболист Андрей Аршавин, сообщает Zakon.kz.

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Экс-игрок алматинского "Кайрата" высказал свое мнение об этом назначении, отмечая, что все результаты казахстанской дружины будут зависеть от качественных исполнителей.

"Черчесов – это хорошее приобретение для Казахстана. Думаю, что самое главное не разрушить старое. Они удачно выступали в прошлом цикле на чемпионат Европы 2024 года. К сожалению, я сейчас не так хорошо знаком с уровнем игроков сборной Казахстана, поэтому не в курсе, получится ли у Черчесова вывести команду на ЧМ-2026. Один тренер этого не сможет сделать, Казахстану нужны сильные футболисты". Андрей Аршавин

3 июня федерация футбола Казахстана официально объявила о назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера сборной страны.

Пока Черчесов договаривался с КФФ о новой должности, ФК "Зенит" с одним из своих руководителей в лице Андрея Аршавина сотворил историю в российском футболе. Одним из героев этого исторического дня стал защитник сборной Казахстана – Нуралы Алип.