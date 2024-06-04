Экс-тренер "Барыса" высказался о назначении Черчесова

Назначение Станислава Черчесова на пост главного тренера сборной Казахстана на слуху у всех специалистов российского спорта. Своим взглядом на этот счет поделился бывший тренер астанинского хоккейного клуба "Барыс" – Андрей Назаров, сообщает Zakon.kz.

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Российский тренер, который сам тоже некоторое время назад возглавлял хоккейную сборную Казахстана, лестно отозвался о назначении своего футбольного коллеги.

"Сборная Казахстана по хоккею прекрасно выступила на ЧМ-2024 и сохранила место в элите. Спорт в стране любят, и хоккей, и футбол. Поздравляю Станислава Черчесова с назначением на пост главного тренера. Прекрасно знаком со спецификой этой дружественной нам страны, работал и с национальной командой, и с "Барысом". Требования очень высокие, задачи тоже, но трудиться в Казахстане очень интересно и почетно. Черчесов справится, главное, полностью адаптироваться. Тенге, кстати, конвертируемая валюта, зарплаты там хорошие". Андрей Назаров

Что касаемо зарплаты Черчесова, то это сейчас один из обсуждаемых вопросов в нашей стране. Ранее ряд источников писали, что российский специалист будет получать от одного миллиона долларов и выше за свой труд в Казахстане.

3 июня официальный ответ по этому поводу выставила республиканская федерация футбола.





Фото: Instagram/kff_team

Как гласит заявление пресс-службы КФФ, информация некоторых СМИ о заработной плате нового главного тренера сборной Казахстана Станислава Черчесова не соответствует действительности и существенно завышена.

"Заработная плата специалиста не подлежит разглашению в связи с конфиденциальностью условий контракта. Финансирование данного контракта не осуществляется за счет бюджетных средств. Контракт с Магомедом Адиевым был расторгнут по обоюдному согласию". Заявление КФФ

Тем временем, по сведениям некоторых источников, 60-летний Черчесов будет работать до окончания отборочного этапа ЧМ-2026, с возможным продлением еще на два сезона.

В ближайшие дни новый тренер планирует познакомиться с футболистами сборной Казахстана.





Фото: Instagram/kff_team

На предстоящие товарищеские матчи с Арменией и Азербайджаном нашу команду будет готовит исполняющий обязанности главного тренера – Руслан Балтиев.

Что же касается официального дебюта Станислава Черчесова, то он может состояться 6 сентября, когда Казахстан сыграет в Астане со сборной Норвегии в 1-м туре Лиги наций.



Пока известный российский наставник обустраивается в нашей стране, то его прежний коллега по сборной Магомед Адиев вторично возглавил ФК "Ахмат"