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Вышло расписание всех матчей Чемпионата Европы

Чемпионат Европы по футболу, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2024 07:15 Фото: pixabay
Стало известно расписание всех матчей группового этапа Чемпионата Европы 2024 года, сообщает Zakon.kz.

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4 июня новостной Telegram-канал о Чемпионате Европы 2024 по футболу порадовал экспертов и болельщиков подробным расписанием всех матчей предстоящего Чемпионата Европы. Итак, расписание группы А.

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2024 07:15

Фото: Telegram/Футбол/Чемпионат Европы 2024

Расписание группы В.

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2024 07:15

Фото: Telegram/Футбол/Чемпионат Европы 2024

Расписание группы С.

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2024 07:15

Фото: Telegram/Футбол/Чемпионат Европы 2024

Расписание группы D.

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2024 07:15

Фото: Telegram/Футбол/Чемпионат Европы 2024

Расписание группы F.

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2024 07:15

Фото: Telegram/Футбол/Чемпионат Европы 2024

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А на днях по итогам завершившегося сезона Лиги чемпионов группа экспертов УЕФА выбрала 11 футболистов, которые вошли в символическую сборную данного турнира.

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