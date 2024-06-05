Вышло расписание всех матчей Чемпионата Европы

Стало известно расписание всех матчей группового этапа Чемпионата Европы 2024 года, сообщает Zakon.kz.

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4 июня новостной Telegram-канал о Чемпионате Европы 2024 по футболу порадовал экспертов и болельщиков подробным расписанием всех матчей предстоящего Чемпионата Европы. Итак, расписание группы А.

Фото: Telegram/Футбол/Чемпионат Европы 2024

Расписание группы В.

Фото: Telegram/Футбол/Чемпионат Европы 2024

Расписание группы С.

Фото: Telegram/Футбол/Чемпионат Европы 2024

Расписание группы D.

Фото: Telegram/Футбол/Чемпионат Европы 2024

Расписание группы F.

Фото: Telegram/Футбол/Чемпионат Европы 2024

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А на днях по итогам завершившегося сезона Лиги чемпионов группа экспертов УЕФА выбрала 11 футболистов, которые вошли в символическую сборную данного турнира.