Вышло расписание всех матчей Чемпионата Европы
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4 июня новостной Telegram-канал о Чемпионате Европы 2024 по футболу порадовал экспертов и болельщиков подробным расписанием всех матчей предстоящего Чемпионата Европы. Итак, расписание группы А.
Фото: Telegram/Футбол/Чемпионат Европы 2024
Расписание группы В.
Фото: Telegram/Футбол/Чемпионат Европы 2024
Расписание группы С.
Фото: Telegram/Футбол/Чемпионат Европы 2024
Расписание группы D.
Фото: Telegram/Футбол/Чемпионат Европы 2024
Расписание группы F.
Фото: Telegram/Футбол/Чемпионат Европы 2024
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А на днях по итогам завершившегося сезона Лиги чемпионов группа экспертов УЕФА выбрала 11 футболистов, которые вошли в символическую сборную данного турнира.