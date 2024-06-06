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Зайнутдинов и "Бешикташ" узнали имя нового главного тренера

Футбол Тренер Бешикташа, фото - Новости Zakon.kz от 06.06.2024 11:37 Фото: twitter/The_real_Gio
Рекордсмен по тренерским назначениям за прошлый сезон, футбольный клуб "Бешикшаш", наконец-то определился с новым наставником на предстоящий чемпионат Турции. 5 июня на пост главного тренера "черных орлов" назначен Джованни ван Бронкхорст, сообщает Zakon.kz.

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Клубом казахстанца Бахтиера Зайнутдинова теперь будет руководить голландец Джованни ван Бронкхорст, который стал 6-м наставником за последний год. 49-летний специалист из Нидерландов достиг соглашения с "Бешикташем" на два года с дальнейшем продлением еще на один сезон. Официальное подписание контракта пройдет чуть позже.

Экс-звезда голландского футбола Бронкхорст имеет 13 лет тренерского стажа. Его последним местом работы был шотландский "Рейнджерс".

Между тем ряд СМИ уже несколько дней "отправляют" нашего Бахтияра Зайнутдинова обратно в РПЛ, а именно в "Зенит". По словам представителей казахстанского футболиста, он хочет еще поиграть в Турции.

Если же данный трансфер состоится, то в составе чемпиона России пройдет воссоединение лидеров сборной Казахстана – Нуралы Алипа и Бахтиера Зайнутдинова.

Первый из этого списка недавно стал героем Кубка России. Нуралы сейчас находится в расположении казахстанской дружины, которая уже прилетела в Ереван на товарищеский матч с Арменией. 

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