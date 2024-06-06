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Казахстанские футболисты попрощались с Магомедом Адиевым

спорт, фото - Новости Zakon.kz от 06.06.2024 19:12 Фото: скриншот видео
Сборная Казахстана и сотрудники Федерации футбола Казахстана попрощались с бывшим тренером Магомедом Адиевым, сообщает Zakon.kz.

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Футболисты и административный персонал поблагодарили Адиева за работу и подаренные эмоции, сотрудники КФФ подарили тренеру национальный халат.

Магомед Адиев возглавил сборную Казахстана 6 мая 2022 года. Под его руководством команда сыграла 21 матч, одержала 11 побед, один раз сыграла вничью и потерпела девять поражений.

С апреля 2024 года он совмещал пост в сборной с работой главным тренером "Ахмата". Грозненский коллектив финишировал на десятом месте в РПЛ.

31 мая стало известно о том, что Адиев покинул сборную Казахстана в связи с семейными обстоятельствами.

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