Лидер "Барселоны" выделил лучших тренеров в своей карьере

Капитан сборной Германии и полузащитник "Барселоны" Илкай Гюндоган высказался о тех качествах некоторых наставников, которыми он воспользовался бы после завершения карьеры, если пойдет работать тренером, сообщает Zakon.kz.

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33-летний хавбек "блауграны" признается, что в ближайшем будущем желает стать тренером, как многие футболисты по завершении карьеры.

"Хочу быть специалистом, который способен сопереживать своим игрокам, при этом имея футбольный интеллект. Мне понравился путь, по которому недавно прошел Хаби Алонсо в "Байер". Я познакомился с ним в Манчестере, когда он наблюдал за работой Хосепа Гвардиолы. Он произвел на меня впечатление очень приятного, искреннего человека, который к тому же дает своей команде четкий план. Я узнаю элементы философии Пепа, но также и его собственные идеи. Это вызывает у меня уважение". Илкай Гюндоган

Гюндоган в свое время играл под руководством Хосепа Гвардиолы в "Ман Сити", а также Томаса Тухеля и Юргена Клоппа в дортмундской "Борусии".

"Вся эта тройка тренеров импонирует мне своими нюансами. От Хосепа идет определенно футбольный интеллект, от Клоппа – отеческий авторитет, от Тухеля – содержание тренировок и его внимание к деталям. Тухель, например, всегда уделял много внимания положению ног при приеме и передаче мяча". Илкай Гюндоган

Тем временем Илкай пока хочет поиграть на высшем уровне. Через неделю его сборную ждет очень серьезный экзамен. Германия начинает свое выступление на домашнем Евро-2024 матчем против Шотландии.

На этот турнир игрок "Барселоны" войдет в ранге лучшего центрального полузащитника мира по версии FourFourTwo.

Чемпионат Европы по футболу-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля. В финальной стадии дебютируют Сербия и Грузия.