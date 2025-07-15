Овечкин назвал три лучших гола в своей карьере

Российский нападающий и капитан хоккейной команды "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин назвал лучшие голы в своей карьере, сообщает Zakon.kz.

Как признался хоккеист в эфире "Матч ТВ", всего их три.

"Первый – на Олимпиаде в 2006 году, когда обыграли Канаду. Второй – это дебютный сезон. Когда я забил из-за спины в ворота "Финикса". Третий – это финал Кубка Стэнли. Когда я забросил в пятом матче серии с "Вегасом", – заявил Овечкин.

В минувшем сезоне 39-летний Александр Овечкин стал лучшим снайпером в истории НХЛ, забросив 897 шайб и обновив рекорд Уэйна Гретцки (894). А недавно звезды НХЛ во главе с Овечкиным разгромили команду КХЛ.