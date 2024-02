Анчелотти установил рекорд на посту наставника "Реала"

Розыгрыши призов, эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, челленджи, интервью и многое другое – на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишись и будь в курсе!

Данных рекордных цифр 64-летний наставник достиг после того, как его подопечные накануне сыграли вничью на выезде с "Райо Вальекано" – 1:1 в рамках 25-го тура Ла Лиги. Тем самым Анчелотти продлил серию без поражений своей команды до 19-ти матчей на уровне испанского первенства: 14 побед и 5 ничьих.



18 - @realmadriden have not lost any of their last 18 LaLiga matches (W14 D4), failing to score in only one of them (0-0 against Rayo Vallecano in November 2023) and have never gone 19 without defeat in the competition with Carlo Ancelotti as coach. Challenge. pic.twitter.com/CKdbKIrCwj